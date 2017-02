Érsek trvá na obchvate Prešova, tender zrušiť nechce

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Juhozápadný obchvat Prešova na diaľnici D1 podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most - Híd) treba postaviť tak, ako sa vysúťažil. Minister nesúhlasí so zrušením tendra na výstavbu obchvatu napriek analýze ministerstva financií.



Ľudia z analytického tímu ministerstva financií, čo posudzujú projekty z hľadiska Hodnoty za peniaze, totiž tvrdia, že celkové riešenie dopravy v Prešove a okolí by po zmene trasy obchvatu na východný okraj mesta mohlo vyjsť asi o štyristo miliónov eur lacnejšie. Minister financií Peter Kažimír o tom minulý týždeň v liste informoval aj prezidenta Andreja Kisku..



Vyzval analytikov, nech sa toho chopia



"Je to názor analytikov, ktorí povedali, že je možnosť ušetriť štyristo miliónov eur. Vyzval by som tých, ktorí to povedali, nech sa toho chopia a ušetria štyristo miliónov na projektoch v okolí Prešova. Nie je to len samotný obchvat, ktorý je teraz pripravený," povedal Érsek v pondelok na tlačovej besede na ministerstve dopravy. "Ministerstvo životného prostredia musí na základe nových pravidiel v Európskej únii doplniť EIA (posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie)," uviedol minister. Malo by sa tak stať do leta, aby sa mohlo začať stavať.



Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vypočítal, že na stavebných nákladoch na juhozápadnom obchvate Prešova sa dá ušetriť zhruba 6 %. Z vysúťaženej ceny vyše 356 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, ktorú navrhlo združenie na čele so stavebnou spoločnosťou Eurovia SK, a. s., to predstavuje približne 21 mil. eur. "Vyzval som konzorcium, ktoré má stavať toto dielo, inžinierov, súdnych znalcov, aby si tento týždeň sadli za jeden stôl a vydiskutovali, kto kde vidí zvýšené ceny a svoje úspory," povedal Érsek.



Juhozápadný obchvat Prešova je plánovaný v dĺžke takmer 8 kilometrov a jeho súčasťou má byť vyše dvojkilometrový tunel Prešov. Vysúťažená cena v prepočte na jeden kilometer samotného obchvatu, vrátane tunela, dosahuje približne 45 mil. eur na kilometer. V spomínanej cene 356 mil. eur je aj výstavba príjazdových ciest v dĺžke zhruba jedenásť kilometrov, dve tunelové rúry, osemnásť mostov a dve veľké križovatky. Prepočítaná cena po zohľadnení týchto objektov je tak výrazne nižšia.



Suma na kilometer vychádza okolo 19 mil. eur



"Konečná suma na kilometer vychádza okolo 19 mil. eur na tento zložitý úsek. Nemôžem si dovoliť v tomto momente hazardovať, pretože je to veľmi dôležitý úsek, súčasť D1," upozornil Érsek. V súvislosti s možnosťou východného obchvatu Prešova poznamenal, že ten vôbec nie je v územnom pláne mesta. "Môžeme začať znovu kresliť diaľnicu, ale v konečnom dôsledku sa dopracujeme k tomu, že v Prešove diaľnica bude za osem až deväť rokov. Toto si nemôžeme dovoliť. Pristupujem k tejto veci veľmi zodpovedne a samozrejme nemienim hazardovať s finančnými prostriedkami nášho štátu," dodal minister dopravy.



Príprava výstavby úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh trvala osem rokov a stála už takmer 50 mil. eur. "Východnému obchvatu, ktorý navrhuje tím ministerstva financií, chýba kompletná príprava, potrebné povolenia, vrátane výkupu pozemkov. Je vysoko pravdepodobné, že príprava východného obchvatu by trvala rovnaký čas a napokon aj rovnaké peniaze," upozornil Érsek.



Verejné obstarávanie na pripravovaný severný obchvat Prešova na rýchlostnej ceste R4 po Kapušany v dĺžke takmer 15 kilometrov by sa podľa Érseka mohlo začať do konca tohto roku. Stavba je momentálne v procese stavebného konania. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. plánovala začať s výstavbou tohto úseku ešte v minulom roku, no doteraz nevyhlásila súťaž na zhotoviteľa.