Erdogan zvažuje referendum o prístupových rokovaniach s Úniou

ISTANBUL 25. marca (WebNoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan načrtol v sobotu možnosť ďalšieho referenda v jeho krajine, ktoré by dalo odpoveď na otázku, či má Ankara pokračovať v prístupových rokovaniach s Európskou úniou.



Počas vystúpenia v rámci turecko-britského fóra v meste Antalya na juhu Turecka povedal, že po referende s termínom 16. apríla, v ktorom budú Turci rozhodovať o rozšírení prezidentských právomocí, by "sa mohlo" konať aj referendum podobné vlaňajšiemu hlasovaniu Britov o ukončení členstva Spojeného kráľovstva v EÚ..





Vyjadril sa tak v období, keď sa stupňuje napätie vo vzťahoch medzi Ankarou a európskymi vládami v súvislosti s kampaňou pred aprílovým referendom v Turecku. "Potom môžeme rozhodnúť, či chceme aj referendum o prístupových rokovaniach, a nech už bude rozhodnutie ľudu akékoľvek, budeme sa ním riadiť," avizoval turecký líder.



Ešte pred uvedeným vystúpením Erdogan odmietol tvrdenia, že v prípade úspechu referenda o zavedení prezidentského systému Turecko nebude môcť vstúpiť do EÚ. Priznal však, že takýto dôsledok by mohlo mať opätovné zavedenie trestu smrti, o ktorom sa v Turecku uvažuje po vlaňajšom pokuse o vojenský prevrat. Prezident vyhlásil, že napriek tomu by takéto rozhodnutie parlamentu podporil.



Prístupové rokovania medzi Tureckom a EÚ sa začali v roku 2005, pričom však boli často prerušované kvôli sporom. V marci 2016 lídri členských krajín EÚ súhlasili s oživením týchto rokovaní výmenou za ochotu Turecka pomôcť zastaviť prílev migrantov do EÚ cez turecké územie.



