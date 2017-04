Erdogan vyzval na masovú účasť na referende, v prípade úspechu podpíše trest smrti

ISTANBUL 15. apríla (WebNoviny.sk) - Na masovú účasť na nedeľňajšom referende o zmenách ústavy vyzval v sobotu, v posledný deň kampane, na mítingu v Istanbule turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Príďte k urnám a hlasuje. Myslite na to, čo sa stane v prípade, že urny - ak Boh dá - prasknú pod náporom hlasov áno. Ak Boh dá, tento národ bude zajtra oslavovať svoj vlastný sviatok," vyhlásil Erdogan pred tisíckami priaznivcov v istanbulskej štvrti Tuzla..





Únia necháva Turecko dlho čakať



Erdogan zopakoval, že súhlas s reformou ústavy otvorí cestu pre znovuzavedenie trestu smrti v Turecku. "Bratia moji, moje rozhodnutie o treste smrti je zrejmé. Ak ho parlament schváli a predloží mi ho, budem s ním súhlasiť a túto záležitosť ukončím. Ak sa tak nestane, zorganizujeme ďalšie referendum a národ rozhodne," povedal prezident.



Na adresu predsedu opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Kemala Kiličdarogla, ktorého obviňuje z toho, že bol v júli 2016 v kontakte s pučistami, Erdogan povedal: "Zajtra ti dá tento národ takú lekciu, že budeš musieť odísť zo svojej funkcie".



Erdogan označil referendum za "obrat v boji proti teroru". Vyslovil pochopenie pre tých, ktorí budú hlasovať proti, odmietnutie zmien však podľa neho posilní povstalcov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK) a hnutie islamského kazateľa Fethullaha Gülena žijúceho v USA, ktorého turecká vláda viní zo zosnovania pokusu o prevrat.



Po referende mieni tiež Erdogan prehodnotiť vzťahy Turecka s Európskou úniou, ktorá jeho krajinu necháva neprimerane dlho čakať na členstvo. "Turecko nie je fackovací panák, každý chce poznať svoje miesto," povedal ešte v piatok večer v štátnej televízii TRT.



Autobus bez bŕzd



V sobotu v Istanbule Erdogan povedal, že v nedeľu dostanú lekciu všetci tí, "ktorí sa nás v uplynulých dvoch mesiacoch snažili zastrašiť rôznymi neprávosťami". "Zajtra je deň, keď im dáme odpoveď. Dáme tiež odpoveď Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Švajčiarsku a Švédsku," vyhlásil turecký prezident.



Aj Kiličdaroglu považuje referendum za zlomový okamih tureckých dejín. Krajina sa podľa neho musí rozhodnúť medzi parlamentnou demokraciou a "vládou jedného muža". Prezidentský systém prirovnal šéf CHP na sobotňajšom mítingu v Ankare k "autobusu bez bŕzd s neznámym cieľom".



V nedeľňajšom referende o ústavnej reforme môže hlasovať vyše 55 miliónov oprávnených voličov priamo v Turecku, Turci žijúci v zahraničí hlasovali už skôr. Referendum sa bude konať počas výnimočného stavu vyhláseného po vlaňajšom júlovom pokuse o štátny prevrat, ktorý platí do stredy a Erdogan nevylúčil, že by ho mohol byť opäť predĺžiť.



