Erdogan skritizoval pozorovateľov, zvažuje vypísanie ďalších referend

ANKARA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok odmietol konštatovania medzinárodných volebných pozorovateľov, podľa ktorých nedeľňajšie referendum o ústavných zmenách neprebehlo v súlade s medzinárodnými štandardmi.





"V tejto krajine prebehli najdemokratickejšie voľby, aké nezažila ani jedna z krajín na Západe," povedal Erdogan pred prezidentským palácom v Ankare svojím stúpencom. Ďalej uviedol, že Turecko konštatovania pozorovateľov OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZRE) bude ignorovať. .



Majú si "uvedomiť svoje miesto"



Pozorovateľom tiež odkázal, aby si najprv "uvedomili svoje miesto" a tiež to, že Ankara sa ich "politicky motivovanými" správami nehodlá zaoberať. Erdogan pred svojimi priaznivcami zároveň zopakoval, že zvažuje usporiadanie ďalších dvoch referend - o pokračovaní procesu prístupových rokovaní do Európskej únie a tiež o znovuzavedení trestu smrti.





Pozorovatelia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZRE) zverejnili v pondelok v Ankare správu, v ktorej sa píše, že obe strany kampane nemali rovnaké príležitosti a voliči nemali nezávislé informácie o kľúčových aspektoch reformy. Z dôvodu platného výnimočného stavu v krajine boli navyše obmedzené základné slobody, ktoré sú nevyhnutné pre demokratický proces.



Ankare vytkli aj zastrašovanie



Pozorovatelia vytkli Ankare aj zastrašovanie odporcov zmien, zmenu pravidiel hlasovania krátko pred termínom referenda a fakt, že referendová otázka nebola uvedená na hlasovacom lístku. OBSE a PZ RE vyslali do Turecka 63 pozorovateľov z 26 štátov. Podľa predbežných výsledkov hlasovalo za ústavné zmeny 51,2 percenta oprávnených voličov, proti ich bolo 48,8 percenta.



Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) žiada vzhľadom na množiace sa sťažnosti na priebeh referenda o ústavných zmenách anulovanie jeho výsledkov. Predbežné výsledky nemieni uznať ani prokurdská opozičná Ľudovodemokratická strana (HDP).



