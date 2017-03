Erdogan hrozí zrušením migračnej dohody medzi Európskou úniou a Ankarou

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil vypovedaním kľúčovej migračnej dohody s Európskou úniou. Vyhlásil, že EÚ by mala "zabudnúť....

ANKARA 17. marca (WebNoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil vypovedaním kľúčovej migračnej dohody s Európskou úniou. Vyhlásil, že EÚ by mala "zabudnúť na to", že Turecko bude opätovne prijímať neúspešných žiadateľov o azyl, ktorí dorazili do Európy cez Turecko, čo je základnou časťou danej dohody.



Erdogan zároveň uviedol, že najvyšší súd Únie vedie proti islamu "križiacku výpravu". Jeho poznámky predstavujú posledné vyhrotenie stále sa prehlbujúcej diplomatickej roztržky medzi Ankarou a vládami jednotlivých krajín EÚ, ako aj európskymi inštitúciami, informovala v noci nadnes britská spravodajská stanica BBC. .



Krajiny EÚ nepovolili podporu referenda



Tureckú vládu iritovalo rozhodnutie Nemecka, Holandska a iných krajín EÚ nepovoliť tureckým predstaviteľom účasť na politických mítingoch zameraných na tamojšiu tureckú diaspóru pred blížiacim sa referendom, ktoré môže posilniť Erdoganove právomoci a oslabiť vplyv parlamentu hlasovať totiž môžu aj zahraniční Turci.





V danej migračnej dohode, podpísanej vlani v marci, bola Turecku sľúbená pomoc, bezvízové cestovanie jeho obyvateľov a zintenzívnenie rokovaní ohľadom vstupu krajiny do EÚ výmenou za pomoc Ankary pri znižovaní prílevu migrantov prúdiacich na starý svetadiel. Počet migrantov prichádzajúcich morskými trasami do Grécka z Afriky a Blízkeho východu po podpísaní dohody výrazne klesol. Spolupráca Turecka s európskymi úradmi je považovaná za rozhodujúcu.



Erdogan tvrdí, že Únia porušila sľub



Erdogan však tvrdí, že Únia porušila sľub ohľadom poskytnutia bezvízového cestovania Turkom. "Teraz vravia znovuprijímanie. Aké znovuprijímanie? Zabudnite na to," vyhlásil turecký prezident.



"Nevpustili ste mojich ministrov do Holandska. Zrušili ste právo na pristátie lietadla môjho ministra zahraničných vecí. Zabraňujete nám v organizovaní mítingov v budove generálneho konzulátu, čo je moja zem. A po tom všetkom od nás očakávate, že budeme opätovne prijímať migrantov? To sa neudeje," vyhlásil Erdogan.



, ,