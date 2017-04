Erdogan dúfa, že Trump podnikne v Sýrii vojenskú akciu

ANKARA/BERLÍN 6. apríla (WebNoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjadril vo štvrtok nádej, že americký prezident Donald Trump podnikne v Sýrii vojenskú akciu po tom, ako bol z tejto krajiny v utorok hlásený chemický útok.



Turecký štátna tlačová agentúra Anadolu citovala Erdogana, ktorý takto reagoval na štvrtkové správy médií, že Trump zvažuje vojenskú operáciu po spomínanom útoku v severosýrskom meste Chán Šajchún v provincii Idlib, ktorý neprežilo najmenej 86 ľudí vrátane desiatok žien a detí..





Erdogan podľa agentúry Anadolu povedal, že Turecko bude ochotné urobiť na podporu prípadnej vojenskej akcie "čokoľvek, čo sa od neho bude očakávať". Turecko je hlavným podporovateľom povstalcov bojujúcich za zvrhnutie sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho režimu.



Tureckí predstavitelia dnes už skôr oznámili, že pitva sýrskych obetí útoku ukázala, že boli vystavené chemickým zbraniam. K útoku došlo približne 95 kilometrov od tureckej hranice a niekoľko usmrtených previezli na pitvu práve do tureckého mesta Adana, kde ju vykonali v spolupráci s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).





Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa dnes takisto vyjadrila k útoku v sýrskej provincii Idlib. Uviedla, že tamojší chemický útok bol "barbarský" a išlo o vojnový zločin.



Merkelová zdôraznila, že treba urobiť všetko pre to, aby sa útok urýchlene vyšetril, a že Nemecko sa do tohto vyšetrovania zapojí. Podľa slov nemeckej líderky existujú náznaky, že za uvedeným útokom a následným bombardovaním nemocnice je vláda prezidenta Asada.



Merkelová takisto kritizovala zlyhanie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá nehlasovala o rezolúcii odsudzujúcej útok, lebo sa proti tomu postavilo Rusko. Politička uviedla, že tí, čo odmietli podporiť rezolúciu, "by sa mali zamyslieť, akú zodpovednosť si berú na plecia".



