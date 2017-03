Erdogan by mal objasniť svoje výroky o nacistických praktikách Nemecka, vyzval ho Schäuble

BERLÍN 7. marca (WebNoviny.sk) - Nemecký spolkový minister financií Wolfgang Schäuble vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby objasnil svoje strašné výroky o nacistických praktikách súčasného Nemecka.



Bolo by múdre, ak by prezident Erdogan čo možno najrýchlejšie našiel cestu, ako to dostať zo sveta, vyhlásil v utorok v Berlíne pred zahraničnými novinármi šéf nemeckého rezortu financií. Nikto nemá záujem na ďalšej eskalácii, "avšak nemôžeme akceptovať, aby sa takýmto spôsobom hovorilo o Nemecku," zdôraznil Schäuble. .









Nemecko sa oddáva "nacistickým praktikám", keď odopiera tureckým politikom právo viesť pred nadchádzajúcim tureckým referendom kampaň medzi Turkami žijúcimi v Nemecku, vyhlásil 5. marca turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na akcii, ktorú v Istanbule zorganizovala ženská organizácia Kadem.



"Vaše praktiky sa v ničom nelíšia od nacistických praktík v minulosti," citovala hlavu štátu turecká štátna tlačová agentúra Anadolu. Turecký prezident, ktorý chce v ústavnom referende naplánovanom na 16. apríla získať širšie výkonné právomoci a oslabiť vplyv parlamentu, ďalej obvinil Nemecko, že je nedemokratické.



Schäuble v utorňajšom vyjadrení zdôraznil význam Turecka ako dôležitého partnera pre Nemecko a Európu a dodal, že Berlín má záujem na stabilnom a prosperujúcom Turecku. Zároveň však poznamenal, že vývoj v krajine polmesiaca sledujú s veľkými starosťami a že súčasná eskalácia výrazne sťažuje spoluprácu s touto krajinou.