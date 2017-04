Elton John zrušil deväť koncertov, nakazil sa nezvyčajnou bakteriálnou infekciou

Elton Hercules John

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Anglický spevák, klavirista a skladateľ Elton John zo zdravotných dôvodov zrušil deväť koncertov v USA. Americkému týždenníku People potvrdili informáciu zástupcovia 70-ročného muzikanta."Počas nedávneho úspešného turné po Južnej Amerike sa Elton nakazil škodlivou a nezvyčajnou bakteriálnou infekciou. Počas letu zo Santiaga v Čile mu náhle prišlo zle. Po návrate do Veľkej Británie mu lekári odporučili, aby išiel do nemocnice, kde podstúpil neodkladné vyšetrenia a infekcie sa zbavil. V nemocnici strávil dve noci na jednotke intenzívnej starostlivosti a následne ho preložili na iné oddelenie. V sobotu 22. apríla ho prepustili a v súčasnosti odpočíva doma. Infekcie tohto druhu sú veľmi zriedkavé a môžu byť smrteľné. Eltonov lekársky tím však infekciu našťastie rýchlo identifikoval a úspešne vyliečil," uviedli a dodali, že spevák by sa mal čoskoro úplne zotaviť..John zrušil koncerty, ktoré sa mali konať 25., 26., 28. a 29. apríla a tiež 1., 3., 4. a 5. mája v sieni The Colosseum patriacej do komplexu Caesars Palace v Las Vegas. Okrem toho nevystúpi ani 6. mája v kalifornskom Bakersfielde. Na pódium sa plánuje vrátiť 3. júna v anglickom Twickenhame. "Mám veľké šťastie, že mám tých najúžasnejších a najlojálnejších fanúšikov, ktorým sa ospravedlňujem za to, že som ich sklamal. Som tiež nesmierne vďačný môjmu lekárskemu tímu za úžasnú starostlivosť," odkázal hudobník.- vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej vyše 50-ročnej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy, vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, Oscara, Zlatý glóbus či divadelnú cenu Tony. V roku 1994 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy.Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind, Saturday Nights Alright For Fighting, Dont Go Breaking My Heart (feat. Kiki Dee), Sorry Seems To Be The Hardest Word, I Guess Thats Why They Call It The Blues, Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me (feat. George Michael), Sacrifice, Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Are You Ready For Love alebo Nikita.Od roku 1993 tvorí pár s filmárom Davidom Furnishom. V decembri 2014 sa zosobášili.

Informácie pochádzajú z webstránok people.com, www.thecolosseum.com a archívu agentúry SITA.