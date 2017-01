Elegantná facka kritikom, píšu médiá o víťazstve Ronalda



Ohlasy médií na triumf Portugalčana Cristiana Ronalda v ankete The Best 2016 o najlepšieho hráča roka, ktorú organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA)



The Guardian (V. Brit.): "Ronaldo, ktorý priviedol Portugalsko k titulu na ME a premenil rozhodujúci pokutový kop vo finále Ligy majstrov, získal ocenenie FIFA mesiac po tom, čo Messiho prekonal v ankete Zlatá lopta."



L'Équipe (Fr.): "Štvornásobný víťaz ankety Zlatá lopta a portugalský majster Európy Cristiano Ronaldo v súlade s predpokladmi získal ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa FIFA."



Marca (Šp.): "Musel to byť on a aj bol, Cristiano Ronaldo triumfoval v ankete FIFA The Best."



Kicker (Nem.): "Ronaldo hráčom roka 2016 - na vrchole pred Messim."



A Bola (Portug.): "Triumf Cristiana Ronalda v ankete o najlepšieho hráča roka 2016 je elegantnou fackou v bielych rukavičkách všetkým jeho kritikom."



La Prensa (Arg.): "Cristiano Ronaldo získal triumf v premiérovom ročníku ankety FIFA The Best. Argentínčan Lionel Messi nepridal ďalší individuálny úspech."



iDNES.cz (ČR): "Rok 2016 patril Cristianovi Ronaldovi. Portugalský strelec Realu Madrid získal po Zlatej lopte aj druhé prestížne individuálne ocenenie, opäť predstihol argentínskeho rivala Lionela Messiho a francúzskeho strelca Antoina Griezmanna."