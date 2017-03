Eifelova veža sa na znak solidarity s Britániou ponorila do tma

PARÍŽ 23. marca (WebNoviny.sk) - Eiffelova veža v Paríži o polnoci zhasla na znak žiaľu a solidarity s Britániou po londýnskom útoku, bilancia ktorého vzrástla na päť mŕtvych vrátane útočníka a asi 40 zranených. Oznámila to Anne Hidalgová, starostka Paríža, ktorý v uplynulých rokoch zažil niekoľko smrtiacich extrémistických útokov.





Medzi zranenými pri útoku v Londýne sú traja francúzski stredoškolskí študenti, ktorí boli na školskom výlete. Útočník zrážal chodcov na Westminsterskom moste svojím autom a potom smrteľne zranil neozbrojeného policajta pred parlamentom. .



Hollande ponúkol pomoc pri vyšetrovaní



Francúzsky prezident Francois Hollande ponúkol Británii svoju podporu a pomoc pri vyšetrovaní. Francúzska vláda uviedla, že pošle ešte počas noci do Londýna lietadlo s rodičmi troch zranených francúzskych študentov.





Prezident to oznámil večer po rozhovore s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Londýn je častým cieľom francúzskych školských výletov.



Austrália sprísnila bezpečnosť pri parlamente



Sydney - Austrálsky premiér Malcolm Turnbull vo štvrtok povedal, že v reakcii na útoky v Londýne bola posilnená policajná prítomnosť v budove austrálskeho parlamentu. Turnball vyjadril Britom úprimnú sústrasť a rozhodnú podporu Austrálie a zdôraznil, že obe krajiny sú neochvejnými spojencami vo vojne s terorizmom.



"Útok na britský parlament je útokom na parlamenty, slobodu a demokraciu všade," zdôraznil.