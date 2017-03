Egyptské pyramídy vraj s Messim ani nehli, tváril sa ako idiot, vyhlásil jeho sprievodca

KÁHIRA 8. marca (WebNoviny.sk) - O futbalovej genialite Lionela Messiho niet pochýb, ale s jeho znalosťami o histórii to bude asi slabšie. Presvedčil sa o tom jeden z najuznávanejších egyptských archeológov Záhí Hawáss, ktorý mal tú česť sprevádzať argentínsku hviezdu FC Barcelona po starovekých pamiatkach v Gíze.



Messi počas februárového pobytu v Egypte prejavil záujem vidieť slávne pyramídy, ale zostalo iba pri záujme, čo zjavne urazilo Hawássovu profesionálnu pýchu..



"Prepáčte mi ten výraz, ale Messi je idiot. Vysvetľoval som mu význam pamiatok a na jeho tvári som nevidel žiadnu reakciu. Hovoril som mu o veciach, ktoré by pohli aj skalou, ale on sa tváril ako idiot," vyhlásil Hawáss v televíznom rozhovore, keď ho vyzvali, aby porovnal svoje skúsenosti s Messim a hollywoodskym hercom Willom Smithom, ktorý zavítal do krajiny pyramíd začiatkom marca.



V utorok sa Hawáss za svoje vyjadrenie ospravedlnil, v telefonickom rozhovore pre televíznu šou údajne chcel poukázať na neschopnosť tlmočníka.



"Lionelovi Messimu a jeho priaznivcom sa ospravedlňujem za nedorozumenie. Krátke telefonické rozhovory neposkytujú priestor na dostatočné vysvetlenie všetkých súvislostí. Potom z toho pramení nepochopenie," vyhlásil profesor známy svojím klobúkom v štýle Indiana Jonesa a dodal, že by rád Messiho pozval na prehliadku hrobky faraóna Tutanchamóna v Luxore.



Hawáss navyše tvrdí, že je veľký fanúšik argentínskej futbalovej reprezentácie a nenechá si ujsť žiaden Messiho zápas.