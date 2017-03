Ed Sheeran prekonal s novým albumom rekord na Spotify

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Ed Sheeran prekonal so svojou novou štúdiovkou ÷ (2017) rekord na službe Spotify za najviac streamovaný album počas prvého dňa na trhu.Nahrávka, ktorá vyšla v piatok 3. marca, zaznamenala 56,7 miliónov vypočutí, čo je takmer dvojnásobok doterajšieho rekordu jeho kanadského kolegu The Weeknda. Tomu sa o prvenstvo vlani v novembri postarala štúdiovka Starboy, ktorý mal v prvom dni 29 miliónov streamov..Dvadsaťšesťročný rodák z Halifaxu okrem toho na Spotify prekonal ďalšie dva rekordy. Jeho singel Shape of You zaznamenal v jednom dni 10,1 milióna vypočutí, čím prekonal jej rekordný januárový úspech so 7,9 miliónmi streamami. Sheeran sa stal zároveň najviac počúvaným interpretom v priebehu jedného dňa, keď v piatok zaznamenal dovedna takmer 68, 7 miliónov streamov jeho skladieb.

Pred vydaním albumu ÷ z neho hudobník ponúkol spomínaný singel Shape Of You, Castle On The Hill či How Would You Feel (Paean).S prvou menovanou dobyl rebríčky vo viacerých krajinách sveta vrátane Veľkej Británie a USA. Vďaka nej a Castle On The Hill sa stal prvým interpretom, ktorý debutoval v britskom singlovom rebríčku na prvých dvoch priečkach a zároveň prekonal rekord Justina Biebera, keď si toto umiestnenie udržal päť týždňov po sebe.V USA sa obe skladby dostali do rebríčka Billboard Hot 100, kde sa Shape of You umiestnila na prvom a Castle on the Hill na šiestom mieste. Vďaka tomu sa muzikant zas stal prvým interpretom debutujúcim v tomto rebríčku s dvoma skladbami v prvej desiatke.vydal v septembri 2011 debutový album s názvom +, z ktorého pochádzajú single The A Team, You Need Me, I Dont Need You, Lego House, Drunk, Small Bump a Give Me Love. V roku 2014 uviedol na trh druhú štúdiovku x, na ktorej sa nachádzajú single ako Thinking Out Loud či Photograph. S oboma nahrávkami dobyl UK Chart a s druhou aj americký albumový rebríček Billboard 200. Podarilo sa mu získať napríklad dve Grammy, štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.Informácie pochádzajú z webstránky ew.com a archívu agentúry SITA.