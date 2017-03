Ed Sheeran ovládol albumový aj singlový UK Chart

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Ed Sheeran debutuje so svojou treťou štúdiovkou ÷ (2017) na prvom mieste britského albumového rebríčka. Z nahrávky sa v prvom týždni predalo vo Veľkej Británii 672-tisíc kópií, čo je viac než z ďalších 499 nahrávok v UK Charte dokopy.



Novinka sa stala tak vôbec najrýchlejšie sa predávajúcim albumom sólového interpreta-muža v histórii UK Chartu. Lepší výsledok dosiahli iba skupina Oasis s albumom Be Here Now (1997), z ktorého sa v predalo v úvodnom týždni 696-tisíc kópií, a speváčka Adele s nahrávkou 25 (2015), ktorá zaznamenala predajnosť 800-tisíc kusov. Pre Sheerana je to už tretí triumf v tomto rebríčku, ktorý predtým dobyl aj so štúdiovkami + (2011) a x (2014). Tie sa pritom aj v aktuálnom vydaní UK Chartu nachádzajú v prvej päťke, keď x je na štvrtom mieste a + na piatom..



Dvadsaťšesťročný spevák okrem toho naďalej dominuje aj singlovému rebríčku, kde je znova na vrchole s piesňou Shape Of You, pričom v prvej päťke sú momentálne iba jeho skladby. Sheeran je tak vôbec prvým interpretom, ktorému sa to podarilo. V prvej desiatke má celkovo deväť skladieb, pričom všetkým šestnásť piesní z nového albumu sa nachádza v prvej dvadsiatke. Do top 10 sa dostalo už desať skladieb z ÷, čo je nový rekord UK Chartu. Doterajším rekordérom bol Calvin Harris s deviatimi singlami z albumu 18 Months (2012) v prvej desiatke.



Edward Christopher Sheeran vydal spomínaný debutový album + v septembri 2011 , pričom z neho pochádzajú single The A Team, You Need Me, I Dont Need You, Lego House, Drunk, Small Bump a Give Me Love. V júni 2014 uviedol na trh druhú štúdiovku x, na ktorej sa nachádzajú single ako Thinking Out Loud či Photograph. S týmto albumom sa mu podarilo dobyť aj americký rebríček Billboard 200. Na konte má napríklad dve Grammy, štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.



Informácie pochádzajú z webstránky www.officialcharts.com a archívu agentúry SITA.