Eckhoffová vyhrala šprint v Kontiolahti, Kuzminová bola pätnásta

Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová aj vďaka bezchybnej streľbe zvíťazila vo fínskom Kontiolahti v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5....

KONTIOLAHTI 10. marca (WebNoviny.sk) - Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová aj vďaka bezchybnej streľbe zvíťazila vo fínskom Kontiolahti v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km na úvod programu žien v rámci predposledného 9. podujatia zarátaného do Svetového pohára 2016/2017.



Druhá s jedným nesklopeným terčíkom a mankom 18,3 s skončila nemecká líderka priebežného celkového poradia Laura Dahlmeierová, ktorej séria individuálnych triumfov sa skončila na hodnote päť. Tretia bola Bieloruska Daria Domračevová: poslala všetkých desať rán do čierneho a zaostala o 20,4 sekundy..



Zo slovenského tria najlepšie dopadla Anastasia Kuzminová. Dvojnásobná olympijská víťazka práve z tejto disciplíny absolvovala jeden trestný okruh a s odstupom 56,1 sekundy obsadila 15. miesto. Paulína Fialková bola 37. a jej mladšia sestra Ivona uzavrela prvú päťdesiatku výsledkovej listiny s 94 menami. Všetky tri sa teda kvalifikovali do stíhačky.





Česká obhajkyňa veľkého glóbusu Gabriela Koukalová, aktuálne druhá v hodnotení SP za Dahlmeierovou, skončila na 13. priečke a po 22 z 26 súperení jej na Nemku chýba 138 bodov. Navyše, reálne je Češkin odstup ešte väčší, keďže na konci zredukujú zisk pretekárok o dva najhoršie výsledky. V prípade Dahlmeierovej to bude nula vzhľadom na takýto počet jej absencií v Oberhofe, zatiaľ čo Koukalová príde o 32 bodov.



V domácom prostredí vybuchla Kaisa Mäkäräinenová. Fínka urobila štyri chyby, s mankom 1:50,4 min skončila na 49. pozícii, nezabodovala a v hodnotení rýchlostných pretekov sa prepadla z prvej na tretiu priečku. Navyše, extrémne ublížila svojim vyhliadkam na malý glóbus v stíhačke, v ktorej zatiaľ je na špici bodovania. Dahlmeierová vedie v šprinte o 28 bodov pred Koukalovou, Mäkäräineová náhle je o 39 bodov pozadu.



V sobotu sa uskutočnia stíhačky mužov na 12,5 km (12.00 h) a žien na 10 km (15.15 h) a v nedeľu štafety miešaných dvojíc na 1x6 km a 1,7,5 km (13.30 h) a miešané štafety na 2x6 km a 2x7,5 km (16.15 h).



Svetový pohár 2016/2017 v biatlone:







1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 19:18,4 min (0), 2. Laura Dahlmeierová (Nem.) +18,3 s (1), 3. Daria Domračevová (Biel.) +20,4 (0), 4. Daria Virolainenová (Rus.) +34,8 (0), 5. Susan Dunkleeová (USA) +34,9 (1), 6. Lisa Vittozziová (Tal.) +37,0 (0), 7. Célia Aymonierová (Fr.) +39,8 (1), 8. Anais Chevalierová (Fr.) +42,7 (0), 9. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +45,3 (1), 10. Anna Magnussonová (Švéd.) +46,0 (0),... 15. Anastasia Kuzminová +56,1 (1), 37. Paulína Fialková +1:30,7 min (2), 50. Ivona Fialková (všetky SR) +1:51,2 (2)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 1077 bodov, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 939, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 873, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 743, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 647, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 613, 7. Franziska Hildebrandová (Nem.) 569, 8. Justine Braisazová (Fr.) 545, 9. Julia Džimová (Ukr.) 535, 10. Susan Dunkleeová (USA) 508, ... 38. Paulína Fialková 178, 39. Anastasia Kuzminová 170, 58. Jana Gereková 75, 70. Ivona Fialková (všetky SR) 42



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 362 bodov, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 334, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 323, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 273, 5. Anais Chevalierová (Fr.) 260, 6. Tiril Eckhoffová (Nór.) 248, 7. Franziska Hildebrandová (Nem.) 235, 8. Justine Braisazová 227, 9. Dorothea Wiererová (Tal.) 224, 10. Susan Dunkleeová (USA) 192,... 26. Anastasia Kuzminová 103, 41. Paulína Fialková 56, 47. Jana Gereková 44, 63. Ivona Fialková (všetky SR) 24



