Eberhard vyhral šprint v Oberhofe, Fourcade skončil až ôsmy

OBERHOF 5. januára (WebNoviny.sk) - Rakúsky biatlonista Julian Eberhard zvíťazil v rýchlostných pretekoch na 10 km v rámci 4. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe časom 27:26,8 min. Tridsaťročný rodák zo Saalfeldenu o 10,8 s zdolal Čecha Michala Šlesingra, tretí skončil s odstupom 40,3 s taliansky reprezentant Dominik Windisch.



Nedarilo sa Francúzovi Martinovi Fourcadovi, ktorý triumfoval vo všetkých doterajších šprintoch SP v tejto sezóne - v Östersunde, Pokljuke aj Novom Meste na Morave. V Oberhofe mu po bezchybnej streľbe na prvej položke vôbec nevyšla druhá, v "stojke" minul až tri terče a musel sa uspokojiť s 8. miestom. Eberhard dosiahol iba druhé víťazstvo v seriáli SP, premiérovo triumfoval rovnako v šprinte v predchádzajúcej sezóne v ruskom Chanty-Mansijsku. Z celého 102-členného štartového poľa mali bezchybnú streľbu iba dvaja - štvrtý Lukas Hofer z Talianska a deviaty Benjamin Weger zo Švajčiarska.



Dvadsaťosemročný Francúz nepremenil na víťazstvo druhý štart v ročníku, všetky ostatné znamenali triumf. Okrem šprintu v Oberhofe nevyhral ani stíhacie preteky v Östersunde, skončil v nich tretí. Držiteľ dvoch zlatých medailí zo ZOH 2014 v ruskom Soči (tieto výsledky sa mu nezohľadňujú do oficiálnych štatistík zo Svetového pohára) sa usiluje o šiesty celkový triumf v seriáli v rade aj o rovnaký počet malých glóbusov bez prerušenia v stíhačke, v ktorej sa okrem spomenutej šnúry presadil už v sezóne 2009/2010.



Zo slovenského tria bol najlepší Michal Kubaliak, ktorý obsadil 55. miesto s odstupom 2:26,9 min na víťaza, Matej Kazár skončil 56. (+2,27,5) a Martin Otčenáš bol 75. (+3,11,6). Kubaliak minul iba raz v "ležke", Kazár raz na oboch položkách a Otčenáš v prvej streľbe sklopil iba jeden terč z piatich a v druhej bol bezchybný. Kazár s Kubaliakom sa kvalifikovali do sobotňajších stíhacích pretekov, pre Kazára to bude jubilejný dvojstý štart v pretekoch SP.



V Oberhofe sa v piatok uskutočnia rýchlostné preteky žien na 7,5 km, v sobotu sú na programe stíhačky a v nedeľu preteky s hromadným štartom.



1. Julian Eberhard (Rak.) 27,26,8 min (1), 2. Michal Šlesingr (ČR) +10,8 s (1), 3. Dominik Windisch +40,3 (1), 4. Lukas Hofer (obaja Tal.) +40,4 (0), 5. Erik Lesser +41,2 (2), 6. Simon Schempp (obaja Nem.) +46,2 (2), ... 8. Martin Fourcade (Fr.) +51,3 (3), ... 55. Michal Kubaliak +2:26,9 (1), 56. Matej Kazár +2:27,5 (2), 75. Martin Otčenáš (všetci SR) +3:11,6 (4)



1. Martin Fourcade (Fr.) 502 bodov, 2. Anton Šipulin (Rus.) 327, 3. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 308, 4. Simon Schempp (Nem.) 289, 5. Maxim Cvetkov (Rus.) 268, 6. Ole Einar Björndalen (Nór.) 267, ... 53. Tomáš Hasilla 24, 62. Martin Otčenáš 12, 71. Matej Kazár (všetci SR) 5



1. Martin Fourcade (Fr.) 214 bodov, 2. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 154, 3. Julian Eberhard (Rak.) 132, 4. Anton Šipulin (Rus.) 132, 5. Arnd Peiffer 126, 6. Erik Lesser (obaja Nem.) 126, ... 62. Tomáš Hasilla (SR) 6