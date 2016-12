EUHL predstavila finálnu nomináciu proti Američanom



Výber z amerických univerzít ( – American Collegiate Hockey Association) pricestuje po prvý raz do Európy len za tímami z EUHL, resp. jej výberom. Pominulé roky zámorskí hráči absolvovali zápasy vo viacerých krajinách, tento raz sa budú sústrediť už len na bojovníkov z EUHL (Európska univerzitná hokejová liga). Okrem zápasu proti európskemu výberu (4.1.2017) sa postavia proti štyrom konkrétnym tímom - Academy 1928 KTH Krynica, UMB Banská Bystrica, Diplomats Pressburg a UK Praha. "Hráčov z ACHA čaká v Európe nabitý program, za osem dní odohrajú päť zápasov. Hneď po prílete majú zápas v Krynici a po ňom budú oslavovať Nový rok v Poľsku, nakoľko toto stretnutie je na pláne 31. decembra," vyslovil na úvod Milan Kyseľ, generálny manažér európskeho výberu. "Následne sa presunú do Banskej Bystrice, kde ich bude 2. januára čakať zápas proti UMB Banská Bystrica. Cestou však navštívia i Štrbské Pleso a rovnako si chcú pozrieť novoročný ohňostroj na bystrickom námestí," pokračoval. Zámorskí hráči si ani zďaleka po zápase proti univerzitnému celku z Bystrice nevydýchnu, už ďalší deň ich čaká meranie síl s Diplomats Pressburg, pričom táto konfrontácia sa odohrá v Budapešti. Po návšteve Maďarska je pripravený azda najdôležitejší zápas a síce proti európskemu výberu, ktorý bude 4.1.2017 na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave. "Po tomto meraní síl zavŕšia zájazd zápasom v českom hlavnom meste proti UK Praha, určite bude nasledovať aspoň krátka prehliadka tohto mesta a potom už 27-členný ACHA tím poletí domov. Nudiť sa tak rozhodne nebude," informoval Kyseľ.



Pre výber EUHL bude program oveľa prostejší. "EUHL reprezentácia sa stretne deň pred zápasom. Niektoré tímy trénujú aj medzi sviatkami, takže hráči by mali byť v tempe. Čaká ich spoločný tréning a tiež si tréneri spolu s hráčmi budú prechádzať videoanalýzu zo zápasov, ktoré ACHA odohrá v Poľsku a Banskej Bystrici. V deň zápasu bude ešte krátke rozkorčuľovanie, obed, následne oddych a večer zápas. ACHA bude mať za sebou už 3 zápasy vo veľmi krátkom čase. Uvidíme, či to bude výhoda pre nás alebo pre nich. Dať však dokopy hráčov z viacerých klubov, aby hrali ako jeden tím, je veru neľahká úloha," vyslovil generálny manažér európskeho výberu Milan Kyseľ. EUHL súčasne predstavuje užší výber a teda mená hráčov, ktorí budú mať tú česť reprezentovať a pobiť sa o čestné víťazstvo proti rovesníkom z Ameriky.



Brankári: Vladimír Korytár (UMB), Aleš Příhoda (TEC)



Obrancovia: Denis Galushkia, Roman Muratov (KTH), Karel Herr, Ondřej Krátký (UKP), Adam Kasanický (UMB), Nicolas Ketner (PAN), David Sem, Rostislav Zilcher (TEC)



Útočníci: Alexander Alimov, Ruslan Bashirov (KTH), Jakub Fashingbauer, Peter Mainer (ACA), Adam Haščič (GLA), Matúš Kamzík, Róbert Mendel



(UMB), Kristián Kraus (DIP), Tomáš Lopáček (WAR), Filip Mlynčár (PAN), Petr Novák (UKP), Petr Ujfaluši (TEC)



( – UMB Banská Bystrica, – UNIPO Warriors, – Gladiators Trenčín, – Paneuropa Kings, – Diplomats Pressburg, – UK Praha, – Technika Praha, – Akademici Plzeň, – Academy 1928 KTH Krynica)



autor: Janka Danková