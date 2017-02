E-commerce vizionár Petr Sochora:

Úspešné podniky majú spoločenskú zodpovednosť pomáhať. Na Slovensku sa v týchto dňoch rodí unikátny filantropický projekt. Stojí za ním úspešný e-commerce špecialista Petr Sochora, ktorého meno sa v slovenských médiách objavuje stále častejšie. Petr Sochora stojí na čele dynamicky rastúcej spoločnosti Zásielkovňa, ktorej materská česká spoločnosť je doma v Českej republike lídrom na trhu logistiky a výdajných miest online nakupovania. Rovnaký trend začína aktuálne udávať aj na Slovensku.Jedna z vedúcich spoločností na trhu slovenskej logistiky a výdajných miest, Zásielkovňa, v týchto dňoch symbolicky uzatvára a bilancuje úspešnú vianočnú sezónu i celý uplynulý rok. Do nového roka vstupuje s novými víziami v zefektívňovaní logistiky online nákupov. Jej šéf, Petr Sochora na základe doterajšieho vývoja predpovedá, že v dohľadnej dobe čaká Slovensko rovnaký boom dopytu po výdajných miestach aký zasiahol susednú Českú republiku.vysvetľuje princíp a výhody osobného odberu na výdajných miestach Petr Sochora a vzápätí dodáva, že na Slovensku sa osobný odber ešte neteší takej veľkej obľube ako v Čechách či Maďarsku.Dôkazom prirodzeného dopytu po raste množstva výdajných miest je i samotný rast Zásielkovne. Tá sa do dnešného dňa z materskej Českej republiky rozrástla okrem Slovenska i do Maďarska, Rumunska, Poľska, Nemecka, Rakúska a Bulharska. Ako prezrádza vedenie spoločnosti, každým dňom by mala otvoriť ďalší, už svoj deviaty trh, a ten bude naozaj veľkým prekvapením.Bazálnou filozofiou spoločnosti Zásielkovňa je "pomáhať". V praxi sa táto filozofia pretavila do obrovskej siete pobočiek, založených na prístupe k zákazníkom "bez čakania a s úsmevom". Filozofia pomoci postupne prenikla do všetkých služieb Zásielkovne - či už ide o pomoc domácim e-shopom expandovať na zahraničný trh alebo o špeciálne služby (Expresné doručenie, Reklamačný asistent), ktoré vznikli práve vďaka cieľu pomôcť každému v každej situácii.Bolo iba otázkou času, kedy sa, ktorú Zásielkovňa už roky úspešne šíri z českej metropoly, prerazí aj mimo komerčné aktivity spoločnosti. V týchto dňoch Zásielkovňa štartuje prioritný filantropický projekt pre nadchádzajúci rok. Projekt zastrešuje sériu charitatívnych počinov v rôznych oblastiach spoločenského života, ktoré sa uskutočnia v roku 2017 pod patronátom a s pomocou Zásielkovne.vysvetľuje svoj plán šéf slovenskej Zásielkovne Petr Sochora.Pilotným projektom série filantropických aktivítsa stala na prelome rokov 2016 a 2017 spolupráca Zásielkovne s občianskym združením Proti prúdu, ktoré je vydavateľom časopisu Nota Bene.vysvetľuje autorka nápadu, marketingová riaditeľka Zásielkovne pre Slovenskú republiku Kristína Tranová.Výsledkom spolupráce Zásielkovne a OZ Proti prúdu je distribúcia batohov, ktoré pre predajcov Nota Bene nakúpilo OZ Proti prúdu, aby im uľahčilo predaj časopisu na ulicivysvetľuje priebeh projektu Kristína Tranová:dodáva na margo spolupráce Zuzana Pohánková, riaditeľka OZ Proti prúdu.Celkom 4.2 milióna kilometrov | Na Slovensku: 800 000 kilometrov