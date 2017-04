Dve úradníčky obvinili z daňového podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vo štvrtok zadržali dve osoby, ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci....

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vo štvrtok zadržali dve osoby, ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu daňového podvodu.





Pre agentúru SITA to uviedol hovorca policajného prezídia Martin Wäldl s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie..



Ako vo štvrtok informoval spravodajský portál Webnoviny.sk, obvinené osoby by mali pôsobiť na daňovom úrade v Košiciach. Podľa portálu by osoby mali patriť do organizovanej skupiny podnikateľov, ktorí neoprávnene vyberali nadmerné odpočty DPH.



, ,