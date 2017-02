Dve tretiny úspor držia Slováci na účtoch a vkladoch

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulú dekádu takmer strojnásobila. Nezmenilo sa však nič na tom, že tak ako v minulosti, aj teraz držia Slováci väčšinu svojich úspor na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, resp. vkladoch.



Ako druhý najfrekventovanejší nástroj si klienti na Slovensku volili penzijné fondy, do ktorých sústreďovali 12,7 % svojich financií. V podielových fondoch mali domácnosti uložených 8,42 % finančného majetku. V cenných papieroch mali Slováci podľa OECD uložených 2,5 % majetku, pričom v akciách len 0,2 %..



Z údajov ČSOB vyplýva, že viac investujú starší klienti, nad 40 rokov. "Na základe našich skúsenosti môžeme povedať, že ochota klientov podstúpiť mierne riziko výmenou za potenciálne vyšší výnos sa o niečo zvýšila. Do istej miery to môže súvisieť aj s tým, že nízke úroky na termínovaných vkladoch či sporiacich produktoch motivovali klientov k tomu, aby sa viac poobzerali po iných možnostiach zhodnocovania ich úspor," hovorí riaditeľka Odboru prémiového segmentu ČSOB Mária Horváthová.



Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu spoločnosti Ipsos, pripraveného exkluzívne pre ČSOB. Podľa neho sa od roku 2014 medzi klientmi na Slovensku mierne zvýšila ochota podstúpiť vyššie riziko v záujme vyššieho výnosu. Najbežnejšou alternatívou ostáva mierne vyšší zisk s toleranciou mierneho rizika. Opýtaní si najčastejšie volili možnosť, že budú akceptovať 3-percentné riziko straty pri možnom 7-percentnom zisku.