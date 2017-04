Duchovný šoféroval pod vplyvom alkoholu, odsúdili ho



BANSKÁ BYSTRICA 6. apríla (WebNovny.sk) – Na peňažný trest šesťsto eur za jazdu pod vplyvom alkoholu odsúdil sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Brezno 51-ročného vodiča Miroslava Račeka z Muránskej Dlhej Lúky. Uznal ho za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pretože vodič pri policajnej kontrole v obci Hronec nafúkal takmer dve promile. Pre agentúru SITA to dnes uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Adriána Vašková.



Sudca voči Račekovi, ktorý je duchovným v obci Hronec, rozhodol tzv. trestným rozkazom a verdikt je právoplatný. Pre prípad úmyselného zmarenia peňažného trestu uložil Račekovi aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere tri mesiace. Obvinený zároveň dostal i trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na šesť rokov..



Podľa policajnej informácie Račeka kontrolovala hliadka 4. apríla krátko po 10. hodine pri obecnom úrade v obci Hronec. Pri dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu mu namerali hodnotu 0,92 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo v prepočte predstavuje takmer dve promile alkoholu v krvi. Vodiča obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a so súhlasom prokurátora bol umiestnený do cely predbežného zadržania. Po rozhodnutí súdu ho prepustili na slobodu.



U duchovného Račeka ako vodiča nejde o prvý alkoholový konflikt so zákonom. V roku 2015 dostal za jazdu pod vplyvom alkoholu peňažný trest tristo eur a na rok mu odobrali vodičský preukaz.



