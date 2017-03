Druhú etapu Paríž-Nice ovládol Talian Colbrelli, zo Slovákov najlepší Kolář

AMILLY 6. marca (WebNoviny.sk) - Talian Sonny Colbrelli prekvapujúco ovládol pondelkovú druhú etapu na cyklistických etapových pretekoch Paríž-Nice. Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Bahrain-Merida stavil v závere 195 km dlhej trasy vedúcej z Rochefort-en-Yvelines do Amilly na dlhý špurt a vybojoval si prvé víťazstvo v kategórii World Tour.



Pre rodáka z mesta Desenzano del Garda ide o mimoriadne cenný triumf, pretože zdolal také šprintérske esá ako Marcel Kittel (20. miesto), André Greipel (8.), Alexander Kristoff (9.), Arnaud Démare či Dylan Groenewegen. Na druhej priečke skončil ďalší rýchly muž John Degenkolb z tímu Trek-Segafredo, tretiu pozíciu obsadil víťaz úvodnej nedeľňajšej etapy Démare vo farbách FDJ..



Z tria Slovákov v drese Bora-Hansgrohe bol najlepší Michael Kolář, ktorého klasifikovali na 55. mieste s mankom 13 sekúnd. Juraj Sagan a Erik Baška prišli do cieľa na 126., resp. 128. mieste so stratou 14:16 min. Nemecký tím pracoval v pondelok pre Sama Bennetta, ten napokon skončil jedenásty.



Na čele celkového priebežného poradia sa udržal Démare, pred Julianom Alaphilippom z družstva Quick-Step Floors má šesťsekundový náskok. Tretia priečka s odstupom 17 sekúnd patrí Philippovi Gilbertovi z BMC Racing. Zo Slovákov je najvyššie Kolář na 84. poste (+19:10 min), Baška je 126. a Sagan 129., obaja majú manko 30:40 min. V utorok na cyklistov čaká mierne zvlnená etapa so štartom v Chablise a cieľom v Chalon-sur-Saône, bude mať dĺžku 190 km.



Ani v pondelok to jazdci na francúzskych cestách nemali jednoduché, opäť fúkalo a pršalo. Vpredu sa postupne vytvorili dve skupinky favoritov, ktoré sa neskôr na silnom vetre spojili. Dvadsať kilometrov pred cieľom zaútočil Gilbert a vybudoval si 40-sekundový náskok. Ten však vplyvom nepriaznivého počasia neudržal a do hlavného poľa sa zaradil späť 6 km pred páskou. V závere to skúsil na dlhý špurt Colbrelli a na jeho odvážny ťah nik nestačil. Talian tento rok premiérovo jazdí vo World Tour, predtým bol súčasťou tímu Bardiani-CSF s prokontinentálnou licenciou.



Výsledky pretekov- Paríž-Nice 2017



1. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida 4:20:59 h, 2. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 3. Arnaud Démare (Fr.) FDJ, 4. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 5. Christophe Laporte (Fr.) Cofidis, 6. Matti Breschel (Dán.) Astana - všetci rovnaký čas,... 55. Michael Kolář +13 s, 126. Juraj Sagan, 128. Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe - obaja +14:16 min



1. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 7:43:28 h, 2. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors +6 s, 3. Philippe Gilbert (Belg.) BMC Racing +17, 4. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin, 5. Tony Gallopin (Fr.) Lotto Soudal - obaja +19, 6. Romain Hardy (Fr.) Fortuneo-Vital Concept +21,... 84. Michael Kolář +19:10 min, 126. Erik Baška, 129. Juraj Sagan (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe - obaja +30:40



