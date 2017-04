Drucker: V transparentnosti rezortu zdravotníctva sme urobili veľa

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - V oblasti transparentnosti zdravotníctva sa podarilo za rok od volieb urobiť veľmi veľa. Zhodnotil to v relácii televízie TA3 V politike minister zdravotníctva Tomáš Drucker. "Myslím, že za ten rok sa nám podarili viaceré veci tak, ako sme si naplánovali," povedal Drucker. Poznamenal, že očakávania spoločnosti sú také, že hneď by malo byť všetko inak. "Podstatné je, čo sa mi zdá, že situácia je kľudnejšia," dodal minister.



Šéf rezortu poukázal na to, že ministerstvo v zdravotníckych zariadeniach v jeho pôsobnosti zriadilo dozorné orgány, či rady riaditeľov. "Realizujeme zmeny v oblasti riadenia nemocníc, v kolektívnych, štatutárnych orgánoch. To znamená, že dnes už nie jeden človek rozhoduje, riadi, ale existuje štandardný kolektívny orgán," vysvetlil Drucker..



Zmena nastala aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kde v dozornej rade má zastúpenie aj parlamentná opozícia. "Dali sme možnosť aj tretiemu sektoru kontrolovať verejné financie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni," povedal Drucker. Parlamentná opozícia dostala priestor aj v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.



Nemocnice prešli na nové podmienky centrálneho obstarávania. Po CT prístrojoch sa cez verejnú súťaž budú nakupovať napríklad aj postele pre pacientov. Aktuálne ministerstvo chystá technické špecifikácie pre centrálne obstarávanie "ťažkej“ zdravotníckej techniky, napríklad MR, RTG zariadení, či mamografov. Ako konštatoval minister, od 1. januára tohto roka sa postupne zapájajú nemocnice do DRG systému. "To je nový transparentný spôsob odmeňovania nemocníc," vysvetlil Drucker.



