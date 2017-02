Drucker: Ozdravný plán VšZP neobsahuje kroky proti pacientom

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) neobsahuje žiadne opatrenia, ktoré by išli proti pacientovi. Vyhlásil to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) po stretnutí s premiérom SR Robertom Ficom. "Vyjadril som sa dosť jasne niekoľkokrát, že nemôžeme robiť úspory, ktorých cieľom je šetrenie na pacientovi, ale že chceme robiť redistribúciu zdrojov tam, kde to má význam," povedal šéf rezortu.



Návrhy sa podľa neho nezakladajú na pravde a neprešli by cez neho. "Zdravotná poisťovňa má záujem, aby sa stabilizovala. Je to naša základná poisťovňa, štátna poisťovňa, ktorá poskytuje najkvalitnejšie služby v oblasti zdravotníctva. Nemôžeme dopustiť, aby sme takéto dezinformácie ďalej podporovali," vyhlásil Drucker..



Šéf rezortu opäť zopakoval, že ktorákoľvek zo zdravotných poisťovní navrhuje rôzne podnety kategorizačnej komisii. "Minulý rok ich Všeobecná zdravotná poisťovňa navrhla, myslím, že 14, tento rok ich navrhla dokonca už šesť. Sú to rôzne návrhy v oblasti indikačných obmedzení, ktoré prerokovávajú odborníci," poznamenal minister s tým, že ani v jednom nebolo povedané, že by mala byť odopretá liečba. "Išlo o zmenu indikačných kritérií, čisto odborná téma. Vznikla z toho, žiaľ, až politická téma, ktorá má zastrašiť obyvateľov," povedal Drucker.



Fico avizoval, že minister zdravotníctva by mal v najbližšom období predstaviť na koaličnej rade kroky, ktoré uskutočnil a plány na najbližšie obdobie. "Minister svojím pôsobením za ostatný rok absolútne vymazal akékoľvek pochybnosti o transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v rezorte zdravotníctva," vyhlásil premiér.