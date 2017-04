Drucker potrebuje na zmenu zdravotníctva viac ako volebné obdobie, Ficov telefonát sa mu nepáčil

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) si myslí, že za rok jeho pôsobenia na poste šéfa zdravotníctva sa rezortu podarilo mnoho významných krokov, ktoré hodnotí pozitívne. Uvedomuje si, že verejnosť očakáva zmeny čím skôr, avšak on hovorí, že zmeny si vyžadujú dlhší čas, ako je jedno volebné obdobie.



„Veci, ktoré sú neriešené aj desiatky rokov, sa nedajú zmeniť za deň,“ povedal to v diskusnej relácií Sobotné dialógy na RTVS. Za pozitívum považuje, že na Slovensku už nie je problém s dostupnosťou liekov pre pacientov. Drucker hovoril o prijatom zákone o lieku, vďaka ktorému sú lieky dostupné pre pacientov, ktorí ich potrebujú. Okrem toho vyzdvihol nový transplantačný zákon. Za krok vpred považuje aj to, že v každom okresnom meste na Slovensku bude zriadená pohotovosť. .



Zdravotníctvo je podfinancované



Opozičný poslanec NR SR za OĽaNO-NOVA Marek-Krajči vyčíta ministrovi, že stav zdravotníctva i napriek jeho snahe stagnuje. „ Minister si našiel kostlivcov v skrini, zdravotníctvo je podfinancované, je v miliardovej strate,“ uviedol. Drucker si je vedomý nedofinancovaného systému, a preto chce, aby sa to tento rok zmenilo. Podľa Krajčiho by tiež mali poistenci zdravotných poisťovní vedieť, na čo majú za svoje peniaze nárok a za čo si musia priplácať. Minister upozornil, že do konca roky by mali byť dokončené štandardy pre liečebné postupy, aby bolo jasné, čo všetko má byť pacientom poskytnuté a poisťovňa to uhradí.



Exminister zdravotníctva Rudolf Zajac, ktorý v súčasnosti spolupracuje na reforme zdravotníctva s opozičnou stranou SaS, výsledky ministra hodnotí rozpačito. Podľa neho sa hovorí o mnohých plánoch, ale výsledky zatiaľ nevidno. Za najväčší problém považuje to, že máme málo efektívny systém a peniaze v zdravotníctve neslúžia na to, na čo sú určené.



Nešťastne komunikovaný plán



Minister si je vedomý zodpovednosti za rezort a berie zodpovednosť za to, že verejnosť bola zneistená medializovaným ozdravným plánom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podľa Druckera bol plán nešťastne komunikovaný.



„Mne sa premiérov telefonát nepáčil,“ povedal na margo toho, že predseda vlády Robert Fico zverejnil video, na ktorom volal generálnemu riaditeľovi VšZP Miroslavovi Kočanovi a vyzval ho, aby ozdravný plán zahodil. „Ozdravný plán sme nevypracovali my. VšZP nezmyselne dávala do príloh ďalšie možné úvahy, čo by sa ešte mohlo robiť,“ povedal s tým, že poisťovňa nemala v záujme šetriť na pacientoch. Krajči podotkol, že on na prílohy ozdravného plánu upozorňoval. „Všimli si to odborníci a zistili, že naozaj tam hrozia nejaké obmedzenie liečby,“ povedal.



