Drucker nevie garantovať posledné oddlženie nemocníc

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nevie garantovať, že oddlžovanie nemocníc, ktoré chystá rezort, bude posledné. "Ja som to povedal....

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nevie garantovať, že oddlžovanie nemocníc, ktoré chystá rezort, bude posledné.



"Ja som to povedal už veľakrát, neviem to garantovať, pretože zadlžovanie našich nemocníc je spôsobené viacerými faktormi," povedal novinárom po poslednom decembrovom rokovaní vlády. Ako poukázal, určite existuje neefektivita v oblasti riadenia. "Určite tu je neefektivita v nedostatku pravidiel, napríklad v oblasti diagnosticko-liečebných postupov, určite je tu nedofinancovanie, ktoré je v zdravotníctve v súčasnosti dosť vysoké," vysvetlil Drucker.



Šéf rezortu si nemyslí, že "od zajtra" sa prestanú zadlžovať nemocnice. "My robíme opatrenia, aby sa tie časti, ktoré sú dané neefektivitou postupne znižovali, aby tu bol proces pravidiel," poznamenal minister. Dodal tiež, že tempo rastu zadlžovania sa znižuje.



"My sme len v tomto roku, aj so zriadením Úradu pre riadenie podriadených organizácii, ušetrili zhruba 14 miliónov eur," argumentoval Drucker. Minister pred časom konštatoval, že oddlženie nemocníc pôjde cez mnohé kroky, ktoré "bolia".



"Budú si vyžadovať významné reštrukturalizačné a reštrikčné opatrenia," upozornil. Začiatkom októbra Drucker pripustil, že oddlženie nemocníc by mohlo byť v dvoch etapách. Najprv by išlo o jednorazové oddlženie záväzkov po lehote splatnosti viac ako jeden rok. Potom by sa znižoval dlh na základe zásluhového spôsobu, a teda podľa zrealizovaných konkrétnych krokov.



"Od júna pracujeme s ministerstvom financií na koncepte oddlženia, na jednej strane je to kvantifikácia toho, aké dlhy v sektore a za čo sa vytvorili, na druhej strane sa treba zaoberať aj návrhmi technickej realizácie," poznamenal minister začiatkom októbra.



Dlh v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR dosiahol ku koncu vlaňajška 589,94 milióna eur. Z tejto sumy predstavovali záväzky po lehote splatnosti 442,41 mil. eur, záväzky v lehote splatnosti tvorili 147,53 mil. eur. Nový dlh v roku 2015 netvorili dve nemocnice - Fakultná nemocnica Nitra a Detská fakultná nemocnica Košice.