Drucker dostal od sestier známku 3-, akú by ste mu dali vy

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pripomína ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi, že už je vo funkcii dostatočne dlho na to, aby priniesol prvé opatrenia na zlepšenie zdravotníctva, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj zdravotníci. Povedala to v utorok na tlačovej besede prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.



Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek oceňujú, že minister sa po svojom nástupe snažil pristupovať aktívne k riešeniu problémov, pričom doteraz deklaroval ochotu počúvať a diskutovať so zástupcami zdravotníkov. Podľa SK SaPA fakt je však ten, že sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ nedočkali žiadneho reálneho návrhu na zlepšenie podmienok pre svoju prácu.



"Šéf rezortu zdravotníctva síce po svojom nástupe naštartoval aktívne tempo, zdravotnícke kauzy ho obchádzajú, no doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili pacienti a zdravotníci," konštatovala Lazorová.



Komora oceňuje zriadenie odboru ošetrovateľstva



Komora tiež oceňuje zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej zložke Ministerstva zdravotníctva SR na čele s ministerskou sestrou, či plánované zapojenie zástupcov zdravotníkov do pracovných skupín. "Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hodnotí pozitívne to, že minister sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu, či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve efektívneho fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní. Je však otázne, na aký účel budú tieto ušetrené finančné zdroje určené," poukázala členka Rady SK SaPA Barbora Kapitánová.



Najväčším mínusom šéfa rezortu podľa člena Rady a Prezídia SK SaPA Milana Laurinca je nekoncepčný postup pri tvorbe kompetencií zdravotníckych pracovníkov. Ďalej ide podľa neho o veľmi malé, žiadne, alebo chybné rozhodnutia pri zmene manažmentov zdravotníckych zariadení.



Komore tiež chýbajú motivačné faktory pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. "Sestry ministrovi zdravotníctva nezabudnú to, že napriek zásadným pripomienkam SK SaPA nestiahol vyhlášku, ktorou sa rozšíria kompetencie zdravotníckym asistentom, pretože to spôsobí viac chaosu medzi zdravotníkmi, môže ohroziť poskytovanú zdravotnú starostlivosť a celkovo nevyrieši problém s nedostatkom zdravotníkov," dodal Laurinc.



Chcú od ministra, aby problémy riešil systémovo



SK SaPA chce presvedčiť ministra, aby problémy rezortu riešil systémovo, nie iba čiastkovo. Súčasný medicínsky model starostlivosti je podľa sestier totiž nákladný a neefektívny, zadlžuje systém, do ktorého nalievame stále viac peňazí, avšak výkonnosť nie je uspokojivá, pretože podľa komory sa rozkrádajú zdroje, pacienti zbytočne umierajú, zdravotníci sú nespokojní s ohodnotením a s pracovnými podmienkami, pričom sa od nich očakáva, aby liečili lacnejšie, rýchlejšie.



"Prioritou financovania sú nemocnice, pričom ambulantná zložka, vrátane agentúr domácej starostlivosti je poddimenzovaná a na chvoste záujmu. Je najvyšší čas, aby sme urobili radikálne zmeny v ponímaní akútnej a dlhodobej, chronickej starostlivosti. Nemocnice sú určené na akútne riešenie problémov pacientov, na špičkovú diagnostiku. Musíme vedieť oddeliť tieto formy starostlivosti tak, aby každý z týchto segmentov bol správne nastavený pre potreby našich pacientov," vysvetlila Lazorová.



Ako pokračovala prezidentka, sestry ponúkajú svoj potenciál nielen v nemocniciach, ale aj liečebniach dlhodobo chorých, domoch ošetrovateľskej starostlivosti, hospicových zariadeniach a zariadeniach pre paliatívnu starostlivosť, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, centrách integrovanej starostlivosti, či zariadeniach sociálnych služieb.