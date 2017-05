Drogová politika na Slovensku je zlá, tvrdí Poliačik. Trestáme za to, za čo by sme nemali

Politika, ktorá má vytiahnuť deti z problémov, zlyháva, preto by (Smer-SD) nemal sedieť na stoličke ministra práce,....

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - Politika, ktorá má vytiahnuť deti z problémov, zlyháva, preto by (Smer-SD) nemal sedieť na stoličke ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Poliačik (SaS). Povedal to na adresu kauzy resocializačného centra Čistý deň, ktoré je podľa neho iba skoncentrovaním drogovej politiky tohto štátu.



„My tu máme tupé programy typu ´Zober loptu, nie drogy´. V rámci drogovej prevencie je ich účinok nulový. Celoplošné kampane nemajú zásah. Kým nie sú spojené s reálnym objasnením a komunikáciou o tom, čo to drogy sú, tak samotné športovanie nikoho pred drogami neuchráni," povedal. .



Česi majú systém dobre vymyslený



Poliačik si myslí, že existujú vzorce správania, na ktorých základe ľudia začínajú experimentovať s drogami alebo v nich nachádzajú riešenia. „Drogová politika má byť založená na tom, že ide cielene po týchto rizikových skupinách, pracuje priamo v teréne. Majú to byť kampane založené na vysielaní vyškolených ľudí na konkrétne miesta v spolupráci s políciou, nadrezortnou agentúrou. Česi majú systém dobre vymyslený. Ľudia z organizácií ako Drogy inak, Odyseus upozorňujú, že stratégia drogovej politiky založená na čo najmenšej ujme užívateľov na Slovensku neexistuje," vyjadril s tým, že trestáme za veci, za ktoré by sa nemalo, a naopak.





Ako príklad uviedol krajiny vo svete, kde ustupujú od trestania užívateľov a tresty sa nahrádzajú konkrétnou pomocou a osvetou, pomocou na mieste. Reálne tresty by mali byť podľa liberála pre veľkokapacitných dílerov a ľudí, ktorí si z toho spravili biznis. Myslí si, že užívateľom by sme mali pomáhať ich návyky zmierňovať a pri díleroch by už mali nastupovať tvrdé tresty, keďže robia organizovanú trestnú činnosť.



Motivácia brať drogy sa neodvíja od zákona



Zlegalizovanie marihuany na Slovensku by malo záležať podľa Poliačika od medzinárodného kontextu. „Celý svet vedie už 103 rokov vojnu proti drogám a dnes je nadovšetko jasné, že viac ľudí než ako drogy samotné zabili zlé zákony, ktoré mali od nich ľudí odradiť. Dekriminalizácia užívania marihuany alebo jej legalizácia tak, ako to vidíme napríklad v Uruguaji alebo Colorade, musí byť naviazaná na celkovú zmenu drogovej politiky na celom svete. Štát nemusí povedať, že jej užívanie je v poriadku. A je v poriadku, keď hovorí, že ľudia by drogy nemali brať. Spoločnosť by však mala akceptovať, že vždy bude skupina ľudí, ktorá drogy brať bude," povedal s dodal, že tých sto rokov jasne ukázalo, že motivácia ľudí brať drogy sa neodvíja od toho, ako je nastavený trestný zákon.



V tejto súvislosti Poliačik otvorene priznal, že SaS je stále liberálnou stranou. „Toto sú veci, ktoré sú v programe SaS od roku 2009, ako aj zjednodušenie rozvodov, registrované partnerstvá. To všetko je súčasťou agendy SaS a keď je príležitosť, SaS sa za tieto témy postaví. O týchto témach treba hovoriť, keď má človek možnosť ich ovplyvňovať. Toto SaS neurobila celkom dobre, keď bola vo vláde Ivety Radičovej, ale verím, že v momente, keď SaS bude mať možnosť a vplyv na exekutívu v tomto štáte, tak to budú témy, ktorým sa budeme aktívne venovať," uzavrel.