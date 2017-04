Dres Sidneyho Crosbyho bol najpredávanejším v tejto sezóne NHL

Dres kapitána hokejistov Pittsburghu Penguins Sidneho Crosbyho bol počas základnej časti zámorskej NHL 20162017 najpredávanejším.

NEW YORK 12. apríla (WebNoviny.sk) - Dres kapitána hokejistov Pittsburghu Penguins Sidneho Crosbyho bol počas základnej časti zámorskej NHL 2016/2017 najpredávanejším.





Za útočníkom, ktorého "tučniaci" draftovali do profiligy v roku 2005 a medzitým sa v klube vypracoval na pozíciu absolútneho lídra, v zozname nasledujú Patrick Kane a Jonathan Toews z Chicaga Blackhawks..



Nováčik súťaže Auston Matthews hrajúci v Toronte obsadil štvrtú priečku, piaty je brankár Henrik Lundqvist, ktorý chytá za New York Rangers. V štatistikách sú zarátané iba predaje uskutočnené prostredníctvom oficiálneho internetového obchodu NHL.







1. Sidney Crosby (Pittsburgh)



2. Patrick Kane (Chicago)



3. Jonathan Toews (Chicago)



4. Auston Matthews (Toronto)



5. Henrik Lundqvist (New York Rangers)



6. Connor McDavid (Edmonton)



7. Alexander Ovečkin (Washington)



8. Vladimir Tarasenko (St. Louis)



9. Claude Giroux (Philadelphia)



10. Ryan McDonagh (New York Rangers)



