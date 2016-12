Drake vyrovnal rekord v počte skladieb v Billboard Hot 100

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Kanadský rapper, spevák a herec Drake si vďaka hosťovaniu v skladbe Both od Gucciho Manea pripísal na konto už 132. singel, s ktorým sa mu podarilo dostať do amerického rebríčka Billboard Hot 100.



Vyrovnal sa tak svojmu americkému kolegovi Lil Wayneovi, ktorý bol doteraz rekordérom medzi sólovými interpretmi v počte skladieb v tomto singlovom rebríčku. Úplne najviac, a to 207, ich zaznamenalo herecké obsadenie seriálu Glee (2009 - 2015).



Drakeovou prvou skladbou v Billboard Hot 100 bol singel Best I Ever Had v roku 2009. Celkovo mal v tomto rebríčku 82 skladieb ako hlavný interpret a 50 ako hosťujúci, zatiaľ čo Lil Wayne ako hlavný interpret 47 a ako hosťujúci až 85. Drakeovi sa podarilo rebríček dobyť trikrát - s vlastnou skladbou One Dance a ako hosťovi v Rihanniných piesňach Whats My Name? a Work, pričom v prvej desiatke mal 18 singlov. Lil Wayne mal v top 10 o jednu skladbu viac, no na vrchole bol iba s dvoma - s vlastnou Lollipop a potom ako hosť v piesni Down speváka Jay Seana.



Po Drakeovi a Lil Wayneovi nasleduje Elvis Presley, ktorý mal v tomto rebríčku 108 skladieb, pričom vo všetkých figuroval ako hlavný interpret. Na ďalších priečkach sú James Brown (91 singlov), Jay Z (86), Chris Brown (82), Kanye West (80), Ray Charles (75), Aretha Franklin (73), The Beatles (71), Nicki Minaj a Taylor Swift (obe po 70).



Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com.