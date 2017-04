Dozrel čas na nový čapovaný Kelt Majster



Bratislava, 21. apríl 2017 ( WBN/PR ) – Úspešná a medzi konzumentmi mimoriadne obľúbená pivná značka Kelt rozširuje svoje portfólio. Majstri pivovarníci z Hurbanova sa pochlapili a prišli s novou receptúrou piva Kelt Majster so stupňovitosťou 11,5%. Konzumenti si novinku môžu vychutnať v HoReCa prevádzkach na celom Slovensku, kde bude dostupná výsostne ako čapované pivo. Kelt Majster sa vyznačuje horkejšou chuťou a hutnou penou, ktorú ocenia všetci tradiční pivári. Novinka v portfóliu značky tak svojim príchodom vstupuje do neustále rastúceho segmentu pív so stupňovitosťou viac ako 11%. „Pivo Kelt pozná celé Slovensko. Rovnováha medzi jemne horkou chuťou a férovou cenou robí zo značky Kelt silného hráča na trhu,“ tvrdí Andrea Mitasová, brand manažér značky Kelt. Aktuálne značka prichádza s novou receptúrou v podobe čapovaného piva Kelt Majster so stupňovitosťou 11,5%, čím úspešná značka rozširuje svoje portfólio čapovaných pív. Kelt Majster poteší konzumentov zlatého moku ešte výraznejšou horkosťou, no naďalej garantuje tradičnú hustú penu, na ktorú boli pivári obľubujúci Kelta zvyknutí.



Úspech novinky Kelt Majster predurčuje aj fakt, že jeho receptúru vyberali samotní konzumenti. V 24 podnikoch ochutnávali pivári dve rôzne vzorky nového piva, pričom hodnotili ich chuť, vôňu, penu, farbu a celkový dojem. Výsledkom voľby spotrebiteľov je receptúra, ktorú už dnes môžu oceniť pivári na celom Slovensku. .



„Samotný názov našej novinky - Kelt Majster - odráža ducha značky. Vznikol ako inšpirácia procesu tvorby novej receptúry a zručnosti, oslava kutilstva hrdinov bežných dní, našich konzumentov – Kelťákov,“ dodáva Andrea Mitasová.



V ponuke čapovaných pív Kelt okrem 11,5-stupňovej novinky Kelt Majster je naďalej aj populárny Kelt 10%.



, ,