Dostavbu Mochoviec akcionári stále nevyriešili

Slovenské elektrárne stále nemajú vyriešenú dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Akcionári sa na minulotýždňovom....

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Slovenské elektrárne stále nemajú vyriešenú dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Akcionári sa na minulotýždňovom mimoriadnom valnom zhromaždení nezaoberali ani predražovaním dostavby mochoveckých blokov, ani predlžovaním termínov dostavby. „Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne rokovalo a jednomyseľne schválilo transakcie týkajúce sa predaja a obchodovania s elektrinou. Mimoriadne valné zhromaždenie nerokovalo o žiadnych iných témach,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární.



Zatiaľ nie je známe, kedy by mali akcionári problémy s dostavbou vyriešiť. „Otázka projektu stavby tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach bude pravdepodobne predložená na niektoré z plánovaných valných zhromaždení,“ dodal Šarišský. Ministerstvo hospodárstva SR tvrdí, že k problematike dostavby doteraz nebolo žiadne stretnutie akcionárov na najvyššej úrovni. „Dostavba Mochoviec je v kompetencii súkromných väčšinových akcionárov a manažmentu Slovenských elektrární. Iniciatíva by mala vychádzať z tejto strany. Štát je len menšinovým akcionárom bez manažérskych právomocí,“ uviedol hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano. .



Ministerstvo nedostalo podrobné informácie



Ministerstvo zatiaľ od Slovenských elektrární nedostalo podrobné informácie o postupe prác v Mochovciach. „Rovnako chýbajú záväzné garancie, že prípadné navýšenie skutočne povedie k definitívnej dostavbe. V prípade vyjasnenia týchto faktov štát zváži ďalší postup,“ konštatoval pre portál vEnergetike.sk Stano. Minister hospodárstva Peter Žiga podľa neho vyjadruje s postupom Slovenských elektrární v otázke dostavby mochoveckých blokov dlhodobo nespokojnosť a rozčarovanie.



Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by mala vyjsť na 5,4 miliardy eur. Navýšenie rozpočtu o zhruba 800 miliónov eur však ešte nie je akcionármi schválené. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur. Nielen rozpočet dostavby Mochoviec sa viackrát menil, ale aj termíny ukončenia dostavby. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Štvrtý jadrový blok by sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013.



Dostavbu má stále na starosti taliansky Enel



Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá počas vlaňajšieho leta predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.



Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (tá už na dostavbe nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.



, ,