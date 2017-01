Dostavať Mochovce bolo správne rozhodnutie, myslí si Žiga

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Rozhodnutie dostavať tretí a štvrtý blok Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) bolo správne. Aj napriek navyšovaniu prostriedkov na dostavbu a predlžovanie termínov dostavby si to myslí minister hospodárstva Peter Žiga. Ten v čase, keď sa rozhodovalo o dostavbe mochoveckých blokov zastával funkciu štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva.



"Bavíme sa o dvoch rôznych svetoch. Keď som bol ja štátnym tajomníkom, tak výkupné ceny silovej elektriny boli na úrovni 70 eur za megawatthodinu. Dnes sú na úrovni 30 eur. Z môjho pohľadu to teda vtedy bolo správne rozhodnutie (dostavba EMO - pozn. red.). Za daných okolností, ktoré v tom čase boli, by som sa aj dnes tak rozhodol," povedal po rokovaní vlády Žiga.



Minister by chcel problémy vyriešiť v januári



Minister by chcel problémy okolo dostavby Mochoviec vyriešiť v januári. "Oslovil som konkrétnych akcionárov. Zatiaľ nemám od nich žiadnu odpoveď," konštatoval Žiga. Ako uviedol minister ešte v predvianočnom rozhovore pre portál vEnergetike.sk, na stretnutí s akcionármi sa chce pýtať na ďalšie predražovanie a posúvanie termínu dostavby mochoveckých blokov. Minister už nechce robiť rozhodnutia okolo dostavby na úrovni manažmentu Slovenských elektrární, ktoré v súčasnosti dostavujú dva jadrové bloky, ale na úrovni akcionárov. "Chcem počuť predstavy či už Enelu, alebo EPH a nového manažmentu, ako ďalej," povedal.



Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by mala vyjsť na 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur. Nielen rozpočet dostavby Mochoviec sa viackrát menil, ale aj termíny ukončenia dostavby. K 1. septembru minulého roka bol podľa informácií zverejnených Slovenskými elektrárňami tretí blok dokončený na zhruba 94 % a štvrtý blok na 79 %.



Dostavbu má stále na starosti Enel



Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Štvrtý jadrový blok by sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013. Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.



Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (tá už na dostavbe nepracuje - pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.