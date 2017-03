Dostál chce ochrániť Slovákov pred Brexitom, navrhuje novelu zákona o občianstve

Obnovenie pôvodného právneho stavu existujúceho do 16. júla 2010, keď jedinou formou straty štátneho občianstva bolo prepustenie zo štátneho....

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Obnovenie pôvodného právneho stavu existujúceho do 16. júla 2010, keď jedinou formou straty štátneho občianstva bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť, je cieľom návrhu novely zákona o štátnom občianstve. Návrh na marcovú schôdzu parlamentu predkladá skupina poslancov Ondrej Dostál (SaS), Peter Osuský (SaS), Martin Poliačik (SaS), Martin Klus (SaS) a nezávislé poslankyne Zuzana Zimenová a Viera Dubačová.



Novela má za cieľ systémovo riešiť problém odnímania štátneho občianstva. „Zároveň vytvára podmienky na to, aby všetci, ktorí stratili štátne občianstvo SR v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť štátne občianstvo SR bez splnenia podmienok, ktoré sa inak pre nadobudnutie občianstva vyžadujú,“ zdôvodňujú poslanci. .



Hrozí strata zamestnania alebo občianstva



„Novelou zákona o občianstve chceme pomôcť aj našim občanom pred Brexitom,“ uvádza Dostál. „Vzhľadom na očakávaný odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, s ktorým bude súvisieť ukončenie voľného pohybu pracovnej sily z krajín EÚ do Veľkej Británie, bude veľa slovenských občanov dlhodobo pracujúcich a žijúcich v Spojenom kráľovstve stáť pred dilemou. Riskovať, že ako cudzí štátni občania nezískajú pracovné povolenie vo Veľkej Británii a budú musieť odísť, alebo požiadať o štátne občianstvo Spojeného kráľovstva, na čo mnoho z nich už spĺňa podmienky, avšak týmto krokom prísť o slovenské štátne občianstvo,“ dodáva aktuálny kontext poslanec Dostál.



Vo Veľkej Británii žije podľa údajov britského Národného štatistického úradu (rok 2015) okolo 85-tisíc slovenských občanov , ktorým hrozí buď strata zamestnania alebo strata slovenského občianstva. „Nie je v záujme Slovenskej republiky komplikovať takémuto množstvu slovenských občanov život. A tiež nie je v záujme Slovenskej republiky riskovať, že príde o veľké množstvo kvalifikovaných slovenských občanov, ktorí by sa niekedy v budúcnosti mohli vrátiť aj so svojimi skúsenosťami domov, ale v prípade, že sa budú musieť vzdať slovenského občianstva po nadobudnutí britského, budú menej motivovaní k návratu,“ uzatvára Dostál.



Najčastejšie prijali české občianstvo



Podľa štatistík ministerstva vnútra zákon o štátnom občianstve pripravil v období od júla 2010 do januára 2017 o slovenský pas 1648 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (437).



O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké (396 osôb), rakúske (236 osôb), britské (156 osôb), maďarské (84 osôb), americké (69 osôb), nórske (37 osôb), holandské (35 osôb), švajčiarske, írske (po 29 osôb), belgické (27 osôb), talianske (23 osôb), kanadské, austrálske (po 21 osôb), fínske (11 osôb), švédske (9 osôb), francúzske (9 osôb), čínske, ruské (po 3 osoby), islandské, poľské a ukrajinské (po 2 osoby), luxemburské, dánske, novozélandské, izraelské, srbské a singapurské (po 1 osobe).



,