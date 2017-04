Doprajte si perlivé sviatky



Mnohí z nás sa počas sviatkov tešia predovšetkým na oddych, na výlety za rodinou, na stretnutia s dávnymi kamarátmi. Opäť sa stretneme s užšou i širšou rodinou. So spolužiakmi zo školy zaspomíname na staré časy, porozprávame, čo máme nové. V rodinnej pohode načerpáme novú energiu do blížiacich sa pracovných dní. Či už návštevy plánujete, alebo vás „prepadne“ kamarát bez ohlásenia, k vydarenej oslave stačia v podstate tri veci – správna partička, nejaké to občerstvenie a bublinky.



K začiatku každého stretnutia neodmysliteľne patria bozky na privítanie a prípitok. To prvé zvládnete hravo aj sami, k druhej časti si prizvite na pomoc spoločníka – pohárik dobre vychladených bubliniek. Tie sa hodia na úvod, ale aj na následné podávanie počas celej párty. Medzi tie najpopulárnejšie sekty patrí – toto aromatické šumivé víno s lahodnou chuťou, zložené z aromatických odrôd bielych vín, je držiteľom mnohých ocenení. Určite si získa chuťové poháriky vašich hostí. Orientačná cena: 5,34 EUR.



Oslava Veľkej noci bez osviežujúceho prípitku určite nie je to pravé orechové. Ale čo ak práve na vás padla úloha šoféra? Spoločnosť Hubert J.E. má v portfóliu sekt aj pre vás. si môžete vychutnať aj v prípade, že si musíte neskôr sadnúť za volant. Chuťou vyvážený sekt, v ktorom sa snúbi ovocný buket s nádychom grapefruitu, má v sebe zachované všetky charakteristické vlastnosti šumivých vín Hubert. Orientačná cena: 4,16 EUR