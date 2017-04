Donald Trump zagratuloval tureckému prezidentovi Erdoganovi k úspešnému referendu

Americký prezident Donald Trump zagratuloval svojmu tureckému náprotivkovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi k jeho víťazstvu v nedeľňajšom referende,....

LONDÝN 18. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump zagratuloval svojmu tureckému náprotivkovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi k jeho víťazstvu v nedeľňajšom referende, ktoré mu rozširuje právomoci. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC.



Trumpov telefonát kontrastuje s obavami európskych lídrov, že výsledok referenda - 51,4 percent v prospech týchto zmien - odhalil hlboký rozkol v tureckej spoločnosti. Hlavná turecká opozičná strana požaduje anulovanie výsledkov..





Vďaka týmto zmenám, ktoré budú zavedené pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v novembri 2019, sa Turecko stane prezidentskou republikou podobnou USA či Francúzsku. Erdoganovi to umožní zostať pri moci do roku 2029.



Jeho tesné víťazstvo v referende bolo volebnou komisiou uznané za legitímne, a to napriek vyhláseniam opozície o nezrovnalostiach, ktoré mali hlasovanie údajne sprevádzať. Európska komisia vyzvala tureckú vládu, aby spustila "transparentné vyšetrovanie" týchto obvinení. Európska únia upozorňuje Turecko, aby "veľmi starostlivo zvážilo ďalšie kroky".



Turecko v pondelok predĺžilo mimoriadny stav o ďalšie tri mesiace. Opatrenie, ktoré Ankara zaviedla po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat vlani v júli, malo vypršať o dva dni.



,