Donald Trump navštívi Vatikán, stretne sa s pápežom a ďalšími hodnostármi

VATIKÁN 4. mája (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa 24. mája stretne vo Vatikáne s pápežom Františkom. Potvrdili to vysokopostavené zdroje zo Svätej stolice, ktoré cituje agentúra Reuters.



Trump sa počas jednodňovej zastávky stretne aj so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Gallagherom, ktorý pôsobí ako pápežov minister zahraničných vecí..





Trump sa zastaví v Ríme na ceste do Bruselu, kde sa zúčastní na summite Severoatlantickej aliancie. Následne sa presunie na Sicíliu, kde sa bude konať stretnutie najvyšších predstaviteľov členských štátov skupiny G7. Audiencia u pápeža Františka je súčasťou Trumpovej prvej zahraničnej cesty v pozícii šéfa Bieleho domu, pripomína agentúra AP. Pred vatikánskou zastávkou pricestuje Trump do Saudskej Arábie a Izraela.



S lídrami na Blízkom východe plánuje Trump hovoriť o novej spolupráci v boji proti extrémizmu, terorizmu a násiliu. Prezident sa v stredu vo Washingtone stretol s palestínskym vodcom Mahmúdom Abbásom. František sa vyjadruje kriticky ohľadom Trumpovho postoja k migrantom a utečencom. Vlani vo februári pápež označil jeho plán vybudovať na americko-mexických hraniciach bezpečnostný plot za "nekresťanský".



