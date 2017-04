Donald Trump je nevyspytateľný pre západ aj pre Rusko, Obamovu červenú čiaru pre Sýriu podľa analytika namaľoval až on

Útok USA v Sýrii podľa analytika inštitútu SK-EU 21 Kamil Homoľu ukazuje, že Obamovu červenú čiaru pre Asada namaľoval až Donald Trump. "To,....

BRATISLAVA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Útok USA v Sýrii podľa analytika inštitútu SK-EU 21 Kamil Homoľu ukazuje, že Obamovu červenú čiaru pre Asada namaľoval až Donald Trump.



"To, že si Sýria dovolila útoky chemickými zbraňami voči civilnému obyvateľstvu je dôsledkom nejednoznačnej americkej politiky v tejto oblasti. Trumpov atak hovorí asi o záujme USA výraznejšie prehovoriť do záujmov v tejto oblasti. Novým momentom je aj to, že Trump sa javí nevypočítateľným nielen pre západ ale aj pre Rusko", povedal dnes pre agentúru SITA analytik..





Útok chemickými zbraňami je podľa Homoľu niečo neakceptovateľné a vyžaduje si odpoveď. Z tohto pohľadu bol podľa neho útok USA správnym rozhodnutím. „Celková situácia v Sýrii si ale vyžaduje lepší strategický plán ako doteraz západ predviedol. Silový vstup USA paradoxne môže priniesť novú nádej pre stabilizáciu pomerov v Sýrii a zamedziť ďalším zbytočným stratám na životoch zvlášť medzi civilistami," povedal.



Piatkový raketový útok na sýrsku leteckú základňu Šajrát bol podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odvetou za utorňajší chemický útok na mesto Chán Šajchún, pri ktorom zahynulo takmer 100 civilistov. Spojené štáty pripisujú zodpovednosť zaň vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada.