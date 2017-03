Donald Trump bude opäť starým otcom, jeho syn Eric s manželkou čakajú prvé dieťa

Congratulations Eric & Lara. Very proud and happy for the two of you!



NEW YORK 20. marca (WebNoviny.sk) - Prezident USA Donald Trump bude mať deviate vnúča. Jeho 33-ročný syn Eric dnes na Twitteri oznámil, že s manželkou Larou očakávajú svoje prvé dieťa.Bude to chlapec a mal by sa narodiť v septembri. Eric Trump, ktorý žije v New Yorku, napísal, že "to bol úžasný rok", a dodal, že spoločne s manželkou boli "požehnaní" tehotenstvom..Prezident zverejnil synovu správu a pripojil k nej svoje blahoželanie. "Som veľmi pyšný a šťastný za vás oboch!" napísal.Eric spoločne s bratom Donom vedú teraz oficiálne Trumpovu organizáciu. Ich otec sa po inaugurácii za prezidenta vyjadril, že so svojím obchodným impériom prerušil vzťahy.Obaja bratia a ich sestra Ivanka sú deťmi Ivany Trumpovej, prvej manželky Donalda Trumpa. Don ml. má päť detí a Ivanka tri.Tiffany Trumpová, ktorá sa narodila druhej Trumpovej manželke Marle Maplesovej, je slobodná a bezdetná.