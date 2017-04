Dominika Cibulková zmenila názor a nastúpi vo Fed Cupe za Slovensko

Dominika Cibulková, Kristína Kučová, Jana Čepelová a Rebecca Šramková sú v oficiálnej predbežnej nominácii domácich na stretnutie Slovensko....

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Dominika Cibulková, Kristína Kučová, Jana Čepelová a Rebecca Šramková sú v oficiálnej predbežnej nominácii domácich na stretnutie Slovensko - Holandsko 22. - 23. apríla na antuke v Aegon aréne NTC v Bratislave v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien.



Na stredajšej tlačovej besede v dejisku to aj v prítomnosti štvrtej hráčky svetového rebríčka WTA vo dvojhre Cibulkovej uviedol kapitán tímu Matej Lipták. .



Jeho osobná zverenkyňa . Vo februári vynechala zápas Taliansko - SR (2:3) na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny, teraz sa predsa len vracia do kádra.









"Dominika v tíme je, samozrejme, veľkou posilou, ale ešte stále to neznamená záruku víťazstva. Máme náročného súpera, sami sme sa nedávno presvedčili, že Holanďanky vedia vo Fed Cupe zahrať. Papierové predpoklady sú jedno a dianie na kurte druhé," upozornil Matej Lipták.



Cibulkovej dôvody na návrat



Oficiálny začiatok spoločnej prípravy bude vo Veľkonočný pondelok, ale kurt zrejme k dispozícii už od piatka: "Je to veľká pomoc, lebo počasie vonku predsa len ešte nie je najlepšie. Možno by sme radi trávili sviatky inak, ale sme profesionáli zvyknutí na podobné veci."









Nominované Slovenky síce všetky žijú v Bratislave, ale počas fedcupového týždňa budú bývať v hoteli na utuženie tímovej atmosféry. Lipták je v prípade potreby, najmä zdravotnej, pripravený osloviť národnú rekordérku v tejto súťaži Danielu Hantuchovú.



"O mojom návrate do tímu rozhodlo viac faktorov. Ten základný bol, že hráme doma. Byť zdravá a absentovať vo fedcupovom stretnutí pred našimi fanúšikmi, to by bolo veľmi ťažké. Program mi napokon umožnil odohrať tento zápas. Dokonca mi do toho programu dobre pasuje. Dúfam, že tímu pomôžem. Budú to prvé zápasy na antuke, očakávam náročný a kvalitný tenis," skonštatovala Cibulková a dodala: "Baby to v Taliansku výborne vybojovali. Tréner a zároveň kapitán ma nemusel veľmi lámať, to nie. Sadli sme si k tomu už pred Amerikou hneď po tom Forli."



Nominoval aj Haarhuis



Hostky pod vedením Paula Haarhuisa vyrukovali so štvoricou Kiki Bertensová, Richel Hogenkampová, Cindy Burgerová a Arantxa Rusová. Burgerová nahradila pôvodne oznámenú Michaellu Krajicekovú, ktorej koleno si vyžiadalo operáciu, referoval web národného zväzu KNLTB.



Všeobecná uzávierka oficiálnych predbežných nominácií je práve 12. apríla. V každom družstve ešte budú možné dve zmeny pred žrebom programu v piatok 21. apríla.



V príslušnom asociačnom termíne sa uskutočnia dve semifinále svetovej skupiny (USA - Česko a Bielorusko - Švajčiarsko), štyri duely play-off o elitu (Francúzsko - Španielsko, Rusko - Belgicko, Nemecko - Ukrajina a Slovensko - Holandsko) a kvarteto zápasov play-off o II. svetovú skupinu (Taliansko - Taiwan /pričom Taiwan sa zriekol výhody domáceho prostredia - pozn./, Rumunsko - Veľká Británia, Srbsko - Austrália a Kanada - Kazachstan). Finále MS tímov ITF 2017 je na programe 11. - 12. novembra.



Holandsko vedie nad Slovenskom 2:1



Slovensko figuruje na 13. priečke vo fedcupovom renkingu ITF, Holandsku patrí 8. pozícia.



Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky prehrali s Holanďankami 1:4 vo februári 2015 na antuke v Apeldoorne v 1. kole II. svetovej skupiny. Hostky poslala do vedenia Karolína Schmiedlová proti Bertensovej, ale potom Magdaléna Rybáriková prehrala s Rusovou aj Bertensovou a Rusová si poradila s Kar. Schmiedlovou. Slovenky neuspeli ani vo formálnej štvorhre.



Holandsko vedie v bilancii zo vzájomných súbojov 2:1. Slovenky v júli 1996 na antuke na dvorcoch Slovana v Bratislave v dueli o elitu prehrali 2:3, za domáce hrali Henrieta Nagyová, Karina Habšudová a v debli aj Radka Zrubáková.



Tím SR dosiahol revanš v apríli 2006 na neutrálnej pôde v bulharskom Plovdive na turnaji I. skupiny euroafrickej zóny. O postačujúci náskok 2:0 sa v singloch postarali Rybáriková (6:3, 6:2 proti Elise Tamaelovej) a Daniela Hantuchová (4:6, 7:6 /5/, 6:2 proti Krajicekovej). V debli Cibulková a Janette Husárová prehrali 6:1, 0:6, 4:6 s párom Marrit Boonstrová, Brenda Schultzová-McCarthyová.



Vstupenky po 15 eur



Holandsko si v rokoch 1968 a 1997 zahralo finále Fed Cupu, vlani bolo v semifinále, v ktorom nestačilo na Francúzsko (2:3). Vo februári prehralo 1:4 v Minsku s Bieloruskom vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny. V kádri boli Bertensová, Burgerová, Rusová a Krajiceková. Zo zdravotných dôvodov chýbala Hogenkampová.



Vstupenky na oba dni stretnutia stoja zhodne 15 eur. V sobotu 22. apríla sa postupne uskutočnia dve dvojhry, v nedeľu 23. apríla - takisto od 13.00 h - dve dvojhry a štvorhra. Lístky sú v predaji v sieťach Ticketportal.sk a Predpredaj.sk a na recepcii NTC. Hlavným rozhodcom bude Kanaďan Tony Cho, empajrovými arbitrami Britka Alison Hughesová a Chorvátka Anja Vregová.



Ak ITF tento rok schváli rozšírenie svetovej skupiny Pohára federácie, družstvo SR bude v nasledujúcej sezóne v elitnej spoločnosti bez ohľadu na aprílový výsledok. Definitíva, či už od sezóny 2018 bude mať svetová skupina Fed Cupu šestnástich účastníkov namiesto doterajších ôsmich veľmi pravdepodobne padne 1. - 4. augusta na výročnom valnom zhromaždení ITF vo vietnamskom Hočiminovom Meste.



Slovensko - Holandsko (nominácie)



play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 reprezentačných družstiev žien



22. – 23. apríla 2017, Bratislava, antuka v Aegon aréne NTC



SLOVENSKO



Dominika Cibulková (4. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, 387. vo štvorhre)



Kristína Kučová (81. / -)



Jana Čepelová (96. / 424.)



Rebecca Šramková (116. / 428.)



kapitán: Matej Lipták



HOLANDSKO



Kiki Bertensová (20. / 28.)



Richel Hogenkampová (139. / 384.)



Cindy Burgerová (171. / 169.)



Arantxa Rusová (184. / 196.)



kapitán: Paul Haarhuis



Výsledok posledného vzájomného stretnutia



7. – 8. februára 2015, 1. kolo II. svetovej skupiny



HOLANDSKO – SLOVENSKO 4:1



Apeldoorn, Omnisport, antuka v hale



Sobota:



Kiki Bertensová – Karolína Schmiedlová 2:6, 5:7



Arantxa Rusová – Magdaléna Rybáriková 6:3, 6:4



Nedeľa:



Kiki Bertensová – Magdaléna Rybáriková 6:1, 2:6, 6:1



Arantxa Rusová – Karolína Schmiedlová 6:3, 2:6, 6:4



Richel Hogenkampová, Michaella Krajiceková – Kristína Kučová, Kristína Schmiedlová 7:5, 6:1