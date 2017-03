Dominika Cibulková začala v Miami hladkým víťazstvom nad paraguajskou kvalifikantkou

MIAMI 23. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako štvrtá zvíťazila za 95 minút 6:3, 6:2 nad paraguajskou kvalifikantkou Verónicou Cepedeovou-Roygovou vo štvrtkovom stretnutí 2. kola dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride (21. marca - 2. apríla, dotácia 7 669 423 USD, tvrdý povrch Laykold). Bol to jej prvý vzájomný zápas s 25-ročnou 131. ženou hodnotenia. V 1. kole mala voľný žreb. Cepedeová-Roygová premiérovo v kariére čelila niektorej členke Top 20. Najhodnotnejším triumfom Paraguajčanky zostáva skalp Talianky Roberty Vinciovej, vtedy 38., v Riu de Janeiro 2015.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková, od pondelka rekordne štvrtá v singlovom renkingu, bude medzi najlepšími 32 v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne hrať s 31-ročnou Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Proti niekdajšej líderke juniorského tzv. kombinovaného poradia ITF má skóre 4:2 aj zásluhou platnej minisérie dvoch úspechov. Predvlani v 1. kole melbournských grandslamových Australian Open ako obhajkyňa finálovej účasti zvíťazila 3:6, 6:3, 6:1. Prehry inkasovala v sezóne 2010 v Hertogenboschi a v roku 2012 v Québecu. Rivalita trvá od roku 2009..





Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková má do konca budúceho týždňa teoreticky v dostrele tretie miesto v počítačovom poradí (Češka Karolína Plíšková), sama je v dosahu troch hráčok (Rumunka Simona Halepová, Španielka Garbine Muguruzová-Blancová, Poľka Agnieszka Radwanská).



Prípadný Cibulkovej nezdar proti Cepedeovej-Roygovej by bol jej renkingovo najhorší od Moskvy 2014, kde v osemfinále prehrala s domácou Vitaliou Diačenkovou, vtedy 140. v hierarchii. Stále platí, že s hráčkou mimo Top 100 naposledy neuspela v Baku 2015 (Ruska Margalita Gasparianová, v tej chvíli 122. v systéme).



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková hrá v Miami jubilejný desiaty raz. Debutovala v sezóne 2007, v roku 2014 bola v semifinále, nestačila v ňom na Číňanku Na Li (5:7, 6:2, 3:6). Minulý rok prehrala v 2. kole so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou (7:6 /3/, 3:6, 5:7).



Dvojhra - 2. kolo: