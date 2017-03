Dominika Cibulková ostane svetovou štvorkou, rozhodla o tom prehra Halepovej

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková zostane k 3. aprílu na svojej rekordnej štvrtej priečke vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre. Rozhodla o tom stredajšia prehrala Rumunky Simony Halepovej 6:3, 6:7 (7), 2:6 s Britkou Johannou Kontovou vo štvrťfinále na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.



Halepová potrebovala prienik do finále na to, aby v pondelok odsunula Cibulkovú na piaty post..



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková sa stala 4. ženou hodnotenia 20. marca. Osamela na národnej historickej prvej pozícii medzi ženami pred niekdajšou členkou Top 5 Danielou Hantuchovou a zároveň vyrovnala absolútne singlové slovenské maximum Miloslava Mečířa z 22. februára 1988. Janette Husárová kedysi - premiérovo 21. apríla 2003 - bola trojkou štvorhry.