Dominika Cibulková môže byť už čoskoro svetovou trojkou

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková má tento týždeň na dosah tretie miesto vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre. Potrebuje na to získať titul v ruskom Petrohrade, pričom vo finále by musela zdolať inú súperku ako Simonu Halepovú. Je dvojkou podujatia, Rumunka jednotkou, obe majú voľný žreb na 1. kolo.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková momentálne figuruje na piatej priečke v hodnotení, čo je osobný a zároveň vyrovnaný národný rekord, ten drží spoločne s Danielou Hantuchovou. Absolútnym historickým maximom hráča zo SR je štvrtá pozícia Miloslava Mečířa. .



Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková sa v stredu alebo vo štvrtok stretne v petrohradskom osemfinále s úspešnou z utorňajšieho duelu Lotyšky Jeleny Ostapenkovej so švajčiarskou kvalifikantkou Stefanie Vögeleovou.