Dominika Cibulková je svetovou štvorkou, po 29 rokoch vyrovnala Mečířov rekord

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková po 29 rokoch vyrovnala renkingový národný rekord Miloslava Mečířa, v pondelok sa ocitla na 4. mieste vo svetovom rebríčku vo dvojhre.



Rozhodla o tom minulotýždňová stredajšia prehra Španielky Garbine Muguruzovej-Blancovej s Češkou Karolínou Plíškovou 6:7 (2), 6:7 (5) vo štvrťfinále singlovej súťaže na turnaji WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open na tvrdom povrchu v kalifornskom Indian Wells. Oficiálne potvrdenie prišlo 20. marca. .



Cibulková napriek svojej prehre s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou v utorňajšom osemfinálovom 4. kole v IW figurovala na predmetnej pozícii v prepočtovom hodnotení a úradujúca šampiónka z parížskeho antukového grandslamového Roland Garros Muguruzová-Blancová bola poslednou hráčkou, ktorá ju mohla vrátiť na oficiálny 5. post platný od 6. marca (musela by sa však dostať do finále v areáli Tennis Garden v lokalite Coachella Valley). Ten dosiaľ znamenal rekord SR medzi ženami ex aequo s Danielou Hantuchovou (27. januára 2003), v Indian Wells šampiónkou zo sezón 2002 a 2007.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková bola premiérovo v Top 5 po svojom triumfe na koncosezónnom šampionáte WTA Finals v Singapure 31. októbra 2016. Tento rok sa dvakrát ocitla jedno víťazstvo od 4. miesta, ale v Petrohrade ani Dauhe neuspela. Mečíř sa stal štvorkou mužského hodnotenia ATP 22. februára 1988. Janette Husárová kedysi bola trojkou systému vo štvorhre, premiérovo 21. apríla 2003.



Historický prehľad slovenských tenistiek v Top 100 svetového rebríčka WTA vo dvojhre a ich najvyššie postavenie (16):



Dominika Cibulková – 4.



Daniela Hantuchová – 5.



Karina Habšudová – 10.



Henrieta Nagyová – 21.



Radka Zrubáková – 22.



Jarmila Gajdošová – 25.



Karolína Schmiedlová – 26.



Janette Husárová – 31.



Magdaléna Rybáriková – 31.



Katarína Studeníková – 31.



Martina Suchá – 37.



Jana Čepelová – 50.



Ľudmila Cervanová – 58.



Ľubomíra Kurhajcová – 59.



Kristína Kučová – 71.



Eva Fislová – 98.