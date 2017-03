Domáce tímy nezvíťazili, Trenčín bral tri body z Prešova

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Domáci futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda hrali nerozhodne 1:1 s tímom MFK Ružomberok v sobotňajšom zápase 22. kola slovenskej Fortuna ligy 2016/2017.



Mužstvo zo Žitného ostrova sa ujalo vedenia v 9. min, skóroval Pavol Šafranko. Zimná akvizícia z Podbrezovej zužitkovala zaváhanie brankára MFK s reprezentačnou minulosťou Ľuboša Hajdúcha, ktorý pridlho váhal s odkopom..



Hostia zmazali manko ešte pred prestávkou - v 42. min sa o to postaral Peter Maslo. Po zmene strán 5045 divákov nevidelo ďalšie presné zásahy. Dunajskej Strede patrí šiesta priečka v tabuľke (23 bodov), Ružomberok je štvrtý a má o 5 bodov viac.







9. Šafranko - 42. P. Maslo, ŽK: 81. M. Ljubičič - 19. J. Mareš, 29. Gál-Andrzely, 90.+ Gerát, Očenáš - Ferenc, Žákech, 5045 divákov



Zostavy:



Slávik - M. Živkovič, Ľ. Šatka, Huk, Davis Grajales - M. Ljubičič - Štepanovský (71. Brašeň), Pambou (86. A. Mészáros), Sarr (77. Kontár), Pačinda - P. Šafranko



Hajdúch - P. Maslo, D. Kružliak, J. Maslo, Kupec - Martin Nagy, D. Takáč (79. Gerát) - Gál-Andrzely, M. Faško (68. Sapara), E. Daniel (74. A. Lovás) - J. Mareš







Domáci futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble hrali nerozhodne 0:0 s hráčmi FC Spartak Trnava. Duel poznačili vylúčenia v úvodnom dejstve - scénu najskôr opustil domáci Mateus de Oliveira Silva, ktorý v 24. min dostal druhú žltú a následne červenú kartu.



O osem minút neskôr zamieril predčasne do šatne Trnavčan Ivan Hladík. Zlatomoravčan Milan Pastva v závere pohrdol stopercentnou príležitosťou, brankára Spartaka Adama Jakubecha neprekonal ani z bezprostrednej blízkosti. Zlaté Moravce sú v tabuľke so 17 bodmi na desiatej priečke, Trnave patrí piata pozícia (27 b.).







23. Chren - 79. Janso, 24. Mateus de Oliveira Silva po druhej ŽK - 32. Hladík, Somoláni - Tomčík, Pozor, 1082 divákov



Zostavy:



P. Kováč - M. Boszorád, Karlík, Pintér, Chren - Bariš, Mateus de Oliveira Silva - E. Ujlaky (74. Kostadinov), Gešnábel (32. M. Pastva), Orávik - Nurkovič (82. Machuča)



A. Jakubech - Čögley, Hladík, Greššák, Janso - Martin Tóth (82. M. Oravec), Bello - Jirka (74. M. Košťál), E. Halilovič (59. K. Yilmaz), Čonka - Tambe







Futbalisti AS Trenčín zvíťazili 2:1 na pôde 1. FC Tatran Prešov. O tri body pre úradujúceho šampióna sa gólovo postarali legionári Abdul Musa Zubairu a Rangelo Janga, za domácich v závere znížil Peter Katona. Trenčín figuruje v tabuľke na šiestej priečke so ziskom 25 bodov, Prešov je na jedenástej pozícii (13 b.).







90.+ P. Katona - 16. Zubairu, 63. Janga, 45.+ M. Petko, 56. D. Leško, 56.J. Bartek, 87. Streňo - 49. Lawrence, 56. Ubbink, 66. Udeh, Ochotnický - Ádám, Chládek, 805 divákov



Zostavy:



Talian - M. Petko, J. Bartek, J. Dzurík (65. Špyrka), Streňo - D. Keresteš - Micherda, P. Katona, D. Leško (73. Kubus), Trebuňák - Rolinc



Šemrinec - Šulek, Udeh, Skovajsa, Julien - Lawrence - Ubbink, Zubairu - Adekunle (67. Kvocera), Janga (76. Mance), Beridze (83. M. Klooster)