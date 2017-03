Dolná snemovňa britského parlamentu schválila zákon o brexite

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v pondelok schválili v pôvodnej podobe návrh zákona o brexite. Premiérke Therese Mayovej to umožní....

LONDÝN 14. marca (WebNoviny.sk) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v pondelok schválili v pôvodnej podobe návrh zákona o brexite. Premiérke Therese Mayovej to umožní iniciovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, čím sa oficiálne spustí dvojročný proces rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, informovala televízia Sky News.



Dva dodatky zamietli .



"Zákon o vystúpení z EÚ prešiel bez zmeny Dolnou snemovňou a Snemovňou lordov. Spustíme článok 50 do konca tohto mesiaca ako bolo plánované a očakávame výsledok, ktorý bude v záujme celej Veľkej Británie," uvádza sa vo vyhlásení britskej vlády, zverejnenom v mene ministra pre brexit Davida Jonesa bezprostredne po hlasovaní.





Dolná snemovňa v pondelok predtým zamietla dva dodatky k návrhu zákona o brexite, ktoré odhlasovala horná komora parlamentu - Snemovňa lordov. Tá následne o zákone opäť hlasovala, tentoraz však svoj odpor vzdala a schválila ho bez dodatkov. Prvý odmietla pomerom hlasov 274:135, druhý 274:118.



Zákon musí ešte schváliť kráľovná Alžbeta II.



Horná komora predtým pozmenila vládny návrh zákona dvoma dodatkami: jeden chráni práva občanov EÚ žijúcich v Británii a druhý zaručuje britskému parlamentu hlasovanie o akejkoľvek dosiahnutej dohode o brexite ešte skôr, ako ju ratifikuje Európsky parlament.



Proti prvému z nich hlasovalo dnes 335 poslancov Dolnej snemovne, za ich bolo 287. Proti druhému dodatku bolo 331 zákonodarcov, 286 ho podporilo.



Mayová už predtým viackrát uviedla, že má v úmysle iniciovať článok 50 do konca marca. O odchode Británie z EÚ rozhodli voliči v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016. Zákon musí ešte schváliť kráľovná Alžbeta II., čo je však len formalita. Tento krok sa očakáva v utorok.



, ,