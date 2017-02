Doll je nečakane majstrom sveta v šprinte, Hasilla šestnásty

Prvé individuálne preteky mužov na majstrovstvách sveta v biatlone v rakúskom Hochfilzene (9. - 19. februára) - šprint na 10 km - sa v sobotu....

HOCHFILZEN 11. februára (WebNoviny.sk) - Prvé individuálne preteky mužov na majstrovstvách sveta v biatlone v rakúskom Hochfilzene (9. - 19. februára) - šprint na 10 km - sa v sobotu stali v mimoriadne dramatickom závere nečakane korisťou Nemca Benedikta Dolla. Pomyselnú cieľovú pásku preťal v čase 23:27,4 min.



Na druhom mieste finišoval s odstupom len 0,7 sekundy Johannes Thingnes Bö a s bronzovou medailou sa musel uspokojiť obhajca titulu a topfavorit, Francúz Martin Fourcade s mankom +23,1 s na víťaza. .



Fourcade dvoma streleckými chybami ponúkol šancu svojim najväčším konkurentom. Tí ju nevyužili, ale dvaja pretekári sa napokon pred neho dostali. Suverénny líder Svetového pohára po úvodnej streľbe v ľahu musel absolvovať jeden trestný okruh, keď minul hneď prvý terčík. A rovnako dopadol pri druhej v polohe stojmo. Zlá streľba - tri chyby - stála medailu ďalšieho z favoritov Rusa Antona Šipulina.



Prekvapujúcim majstrom sveta sa stal Doll, ktorý nielenže sklopil všetkých desať terčov, ale aj výborne bežal, a tak si zlatú medailu zaslúžil. J.T. Bö vbiehal do posledného úseku s najlepším časom a do úplného záveru bojoval o zlato, ktoré mu ušlo o sedem desatín sekundy.



O vynikajúci výsledok sa postaral slovenský biatlonista Tomáš Hasilla, ktorý preteky absolvoval bez jedinej streleckej chyby a obsadil 16. priečku, čím dosiahol životný úspech. Z ďalších Slovákov patrí Martinovi Otčenášovi 47. miesto, Michal Šíma skončil 62. a Matejovi Kazárovi zostala 77. pozícia.



V dejisku pretekov vládlo slnečné počasie, do piatich stupňov nad nulou a mierny vietor, ktorý sa však na strelnici točil. Pretekári sa vydávali na trať v 30-sekundových intervaloch, v cieli ich klasifikovali 102. Majstrovstvá sveta, ktoré sú súčasťou Svetového pohára (7. kolo), pokračujú v nedeľu. Na programe sú stíhacie preteky žien na 10 km (od 10.30 h) a mužov na 12,5 km (od 14.45 h).