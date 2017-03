Doláru sa v piatok nedarilo, klesol voči euru aj jenu

Euro v piatok oproti doláru posilnilo, keďže index nákupných manažérov (PMI) eurozóny, ktorý zostavuje agentúra IHS Markit, vo februári stúpol....

NEW YORK 3. marca (WebNoviny.sk) - Euro v piatok oproti doláru posilnilo, keďže index nákupných manažérov (PMI) eurozóny, ktorý zostavuje agentúra IHS Markit, vo februári stúpol na 56 bodov z januárovej úrovne 54,4 bodu, čiže sa vyšplhal na 70-mesačné maximum. Agentúra IHS Markit uviedla, že výsledky jej prieskumu naznačujú silný kvartálny rast ekonomiky eurozóny, a to na úrovni 0,6 percenta.



Spoločná európska mena stúpla na 1,0559 USD/EUR zo štvrtkovej uzatváracej úrovne 1,0502 USD/EUR. Dolár oslabil aj oproti japonskému jenu, a to na 114,48 JPY/USD z hodnoty 114,51 JPY/USD. .



