Dolár stúpol voči euru, ale oslabil oproti jenu

Dolár v stredu stúpol oproti spoločnej európskej mene. Pozitívnou správou z ekonomiky USA bolo to, že Predaj starších domov v USA minulý....

NEW YORK 22. februára (WebNoviny.sk) - Dolár v stredu stúpol oproti spoločnej európskej mene.



Pozitívnou správou z ekonomiky USA bolo to, že Predaj starších domov v USA minulý mesiac posilnil o 3,3 percenta, informovalo americké Národné združenie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR)..



Dolár oproti euru posilnil na 1,0512 USD/EUR z utorkovej uzatváracej úrovne 1,0547 USD/EUR. Americká mena však oslabila voči japonskému jenu, a to na 113,15 JPY/USD z hodnoty 113,58 JPY/USD.