Dolár posilnil voči euru, oproti jenu padol

Dolár v pondelok oproti euru posilnil. Pozitívnou správou z americkej ekonomiky bolo, že januárové priemyselné objednávky v krajine posilnili....

NEW YORK 6. marca (WebNoviny.sk) - Dolár v pondelok oproti euru posilnil. Pozitívnou správou z americkej ekonomiky bolo, že januárové priemyselné objednávky v krajine posilnili o 1,2 percenta, a to vďaka výraznému rastu dopytu po lietadlách.



Spoločná európska mena voči doláru oslabila na 1,0601 USD/EUR z piatkovej uzatváracej úrovne 1,0605 USD/EUR. Dolár však oslabil oproti japonskému jenu, a to na 113,82 JPY/USD z hodnoty 114,05 JPY//USD. .



