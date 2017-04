Dolár posilnil oproti euru, ale klesol voči jenu

NEW YORK 6. apríla (WebNoviny.sk) - Dolár vo štvrtok oproti euru posilnil, keďže šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi povedal, že stimulačné úsilie banky je stále potrebné.



ECB má v úmysle pumpovať novo tlačené peniaze do ekonomiky eurozóny prostredníctvom nákupov dlhopisov prinajmenšom do konca tohto roka..



Spoločná európska mena oproti doláru oslabila na 1,0657 USD/EUR zo stredajšej uzatváracej úrovne 1,0667 USD/EUR. Dolár však klesol voči japonskému jenu, a to na 110,68 JPY/USD z hodnoty 110,86 JPY/USD.



